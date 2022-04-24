Çalıştı, kazandı

Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz gelmesine rağmen kimsenin beğenmediği ve burun kıvırdığı Serdar Dursun, üstüne yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen küsmedi, çalıştı ve kazandı.30 yaşındaki oyuncu, maskeyle de olsa sahaya çıkıp görevini yaptı.Rize deplasmanında ilk golün asistini yapan Serdar, ikisi penaltıdan 3 golle takımına büyük katkı verdi.3 asistle de toplam 16 gole katkı vermiş oldu. Ayrıca bu sezon iki Çaykur Rizespor maçında da hattrick yapma başarısı gösterdi.