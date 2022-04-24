Çalıştı, kazandı

Yaşadığı sakatlıklara rağmen pes etmeyen Serdar Dursun, 13 gol, 3 asistle takımın en skoreri oldu
Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz gelmesine rağmen kimsenin beğenmediği ve burun kıvırdığı Serdar Dursun, üstüne yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen küsmedi, çalıştı ve kazandı. Ligin ilk maçındaköprücük, sezon ortasında da elmacıkkemiği kırılan 30 yaşındaki oyuncu, maskeyle de olsa sahaya çıkıp görevini yaptı. İsmailKartal dönemindeki 14 maçın 11'inde formasınıBerisha ve Valencia'ya kaptırmadı. Rize deplasmanında ilk golün asistini yapan Serdar, ikisi penaltıdan 3 golle takımına büyük katkı verdi. 29 karşılaşmada13 kez ağları havalandırarakFenerbahçe'nin en skoreri oldu. 3 asistle de toplam 16 gole katkı vermiş oldu. Ayrıca bu sezon iki Çaykur Rizespor maçında da hattrick yapma başarısı gösterdi.