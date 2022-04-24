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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Cornelius hava yolları

Cornelius hava yolları

Ligdeki 14. golünü Mavi Şimşekler’e atan Cornelius, takımı ile şampiyonluğa ilerlerken gol krallığı yarışında da zirveye oynuyor

Gol makinası Andreas Cornelius, Adana Demir ağlarını da boş geçmedi. Trabzon'u şampiyonluğa, kendini de gol krallığına doğru götüren Danimarkalı, zorlu Adana deplasmanında performansı ile alkış aldı. Visca ile yaptığı ortaklıkta kafa golü ile ağları bulup takımının da kritik maçta rahatlamasını sağladı. Sezon başında Parma'dan 4.8 milyon Euro'ya transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu bu sezon hem golleri hem de asistleri ile kendisini ısrarla isteyen Abdullah Avcı'nın da yüzünü kara çıkarmadı. Ligde 14. golünü atan oyuncu, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi elemelerinde de birer kez fileleri havalandırdı. Gol krallığı yarışında Hatay'dan El Kaabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok, 15'er golle zirveyi paylaşıyor.

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Cornelius hava yolları
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