Cornelius hava yolları

Gol makinası Andreas Cornelius, Adana Demir ağlarını da boş geçmedi. Trabzon'u şampiyonluğa, kendini de gol krallığına doğru götüren Danimarkalı, zorlu Adana deplasmanında performansı ile alkış aldı.Sezon başında Parma'dan 4.8 milyon Euro'ya transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu bu sezon hem golleri hem de asistleri ile kendisini ısrarla isteyen Abdullah Avcı'nın da yüzünü kara çıkarmadı. Ligde 14. golünü atan oyuncu, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi elemelerinde de birer kez fileleri havalandırdı.