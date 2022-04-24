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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Crespo’ya takım desteği

Crespo’ya takım desteği
Rize deplasmanında ayak tarak kemiği kırılan Miguel Crespo dün Altunizade Acıbadem hastanesinde ameliyat oldu. Futbolcuyu takım arkadaşları Tisserand, Szalai, Mert Hakan Yandaş ve kulüp çalışanları yalnız bırakmadı. Bu arada Shakhtar ile oynanan özel maçta omzu çıkan Szalai'nin kolunun askıda olması dikkat çekti.

F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA!
Fenerbahçe, Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 3-1 yendiği maçın ardından hakemleri eleştiren bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp şu ifadeleri kullandı: "Tüm futbol sezonu boyunca yaşanan skandallar silsilesi, bu akşam (dün) oynanan maçta başta Yaşar Kemal Uğurlu olmak üzere hakem grubunun yönetim biçimiyle taçlanmıştır. Tüm futbol kamuoyunun gözleri önünde yaşanan ve her geçen gün dozu artan skandallara dair söylenecek söz, yazacak cümle bulamıyoruz! Bu sezon, yarışın adil rekabetle değil skandallarla belirlendiği, kamuoyu vicdanında bir kez daha net bir şekilde görülmüştür. Türk futbolundaki bu rezilliklerin son bulması adına bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye var gücümüzle devam edeceğimizi vurguluyoruz."

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Crespo’ya takım desteği
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