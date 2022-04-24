Didier Drogba seçimi kaybetti!

DİDİER DROGBA İLK TURDA ELENDİ

Başkanlığa aday olan Didier Drogba, yapılan seçimde sadece 21 oy aldı ve hayal kırıklığı yaşayarak ilk turda elendi. Seçime giren diğer iki adaydan kazanan İdris Diallo oldu. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olan İdris Diallo 59 oy aldı. İkinci olan Sory Diabate ise 50 oy aldı.