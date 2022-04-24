Didier Drogba seçimi kaybetti!

Bir dönemler Galatasaray'da da forma giyen efsanevi futbolcu Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı seçiminde şoku yaşadı.
DİDİER DROGBA İLK TURDA ELENDİ
Başkanlığa aday olan Didier Drogba, yapılan seçimde sadece 21 oy aldı ve hayal kırıklığı yaşayarak ilk turda elendi. Seçime giren diğer iki adaydan kazanan İdris Diallo oldu. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olan İdris Diallo 59 oy aldı. İkinci olan Sory Diabate ise 50 oy aldı.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı seçimlerinin canlı yayınlanması tüm rekorları kırdı. 19.000'den fazla Fildişili, tartışmalı bir seçimin sonucunu canlı olarak takip etmek için Fildişi Futbol Federasyonu'nun sayfası aracılığıyla bağlantı kurdu. Daha önce yapılan seçimlerden daha fazla talep gördü.