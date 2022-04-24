Gönüllerin futbolcusu

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, taraflı tarafsız herkesin sevgilisi olup yeşil sahada ezber bozdu. Sadece Kadıköy’de değil, gittiği tüm deplasmanlarda taraftarlar ‘oyuna girsin’ diye tezahüratta bulunuyor. Gol atıp, asist yaptığında alkışlanıyor, gol kaçırdığında rakiplerden moral desteği görüyor
Türk futbolunda özellikle son yıllarda unutulan dostluğu 17 yaşındaki genç bir adam hatırlattı. Fenerbahçe ATakımı'na 16 yaşında adımatan Arda Güler sadece kendisi büyümedi, performansıyla hem takımını hem de Türk futbolunu büyüttü. Az zamandayeteneğinigöstermeklekalmadı, taraflıtarafsız herkesin saygısını kazanıpezber bozdu. Bugüne kadar gittiği tüm deplasmanlarda alkış alan genç yetenek için son olarak Rize'de büyük sevgi gösterisi vardı. Tribünler oyuna alınması için tezahürat yaptı, attırdığı gol alkışlandı.
270 DAKİKADA 6 GOLLÜK KATKI
Bu sezon Avrupa'nın beşbüyük ligi ve Süper Lig'deen az 150 dakika görev yapanoyuncular arasında tabelayıen sık değiştirenisim durumundaki Arda,sahada kaldığı her 45 dakikadabir gole katkı sağladı.(270 dakika, 3 gol-3asist). Rize'de 46. dakikadaMert Hakan'ın yerineoyuna giren 17'lik yıldızınkafasını Serdar Dursuntamamlayıp 4. golüattı. 5. golde Valencia'nıntam kafasına 'Alda at' diye asist yaptı. 6. golde müthişbir pasla pozisyonu hazırladı.
20 MİLYON EURO VEREN ARDA GÜLER'İ TRANSFER EDECEK
Arda Güler performansıyla BayernMünih, Manchester City, Liverpool veReal Madrid gibi dünya devlerinin takibinegirdi. Sözleşmesinde 20 milyonEuro'luk (Yaklaşık 320 milyon TL) serbestkalma maddesi bulunan 17 yaşındakioyuncuya bu parayı ödemeye tüm taliplerinhazır olduğu ifade edildi. Ancak Arda,1 yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istiyor.Bir sezon sonra serbest kalma bedeli25 milyon Euro'ya çıkacak genç yıldızınsarı-lacivertli forma altında şampiyonlukyaşayıp, kulübe ekonomik katkı sağladıktansonra ayrılığı düşüneceği belirtildi.
GÜNÜN SORUSU Rakiplerin Arda Güler oyuna girsin diye tezahürat yapmasını ve gol atınca alkışlamasını nasıl yorumlarsınız?
ALI GÜLTİKEN
Arda futboluyla birleştirdi!
Çok özlediğimiz görüntüler. Herşeyin uç noktaya gittiği futbolumuzdaherkesi birleştirebilenbir yıldız adayı olarakArda alkışı hak ediyor. Yeteneklibir oyuncu ve topu ayağına heraldığında beklentiye yol açıyor.Bu tip oyuncular, dünyada da çoknadir yetişiyor. Şu anda Türk futboluadına şanslı bir dönem. Ardahem kendisi için hem kendi gibialtyapılardan çıkacak birçok oyuncuiçin harika bir örnekoldu. Genç olmasına rağmenolgun bir futbolu var. Butarafı da onu farklı kılıyor. Futbolgörsel bir şölen; tribünleregiden, televizyonları başındamaçı izleyen herkesin ortakarzusu güzel bir oyun seyretmek.Farkı hissetmek. Arda bufarkı oluşturan ve bundansonra da devam ettireceğiniçok net ortaya koymuşbir yetenek. İnşallahyolu uzun olur.
LEVENT TÜZEMEN
Büyüklerden saygı görüyor
Türk futbolunda bir mücevher gibi parlıyor. Tribünler yıldızoyuncuya hasret olduğu içinArda; kalitesi, becerisi ve yeteneğiile gönüllerdeki boşluğudolduruyor. Sadece futbolu göz kamaştırmıyor, mütevazı tavrı, centilmenlik ruhu, ağabeylerine ve rakiplere davranışı da dikkat çekiyor. Türk Milli Takımı'nın gelecekteki oyun lideri olacaktır, Fenerbahçe'ye de uzun süre kaptanlık yapacaktır. Ancak Avrupa'nın büyük kulüplerinin şimdiden Arda Güler'i takibe aldığını düşünüyorum. Eğer bir gün Arda'nın yolu Avrupa'ya düşerse Türkiye'den yurt dışına gidecek en pahalı isim olacaktır. Arda'nın şımarmayacağını, maçlardaki tavrından net görüyoruz. Ayrıca kendinden yaşça büyükoyuncuların saha içindeArda'ya saygı duyduğunu,destek olduğunuizliyoruz.
BÜLENT TİMURLENK
Saf yeteneği bize hatırlattı
Ardabize hakemleri, koşu mesafelerini, tonla istatistiği konuştuğumuz oyunun içinde saf yeteneği hatırlattı. Demek ki insanlarçok uzun zamandır, kaliteli birfutbolcu özlemi duyuyorlarmışve şimdi de bunun heyecanınıyaşıyorlar. Arda elbette sahada çok mücadele edecek ama kimse onun kaç kilometre koştuğunun derdine düşmeyecek. Elbette bir lise öğrencisinin milyonların önünde sahne alması; o yaşta çocuğu olanlar, ya da onun yaşında olanlar için sıra dışı ve heyecan verici. Bu sevgiye layık olacak bir karaktere de sahip olduğu da ortada. Kalan haftalarda Crespo yok. İsmail Kartal, Mert Hakan Yandaş'ı, Zajc'ın yanına çekip pekala Arda'ya 11'de şans verebilir. Bu da onu yarım saattenfazla izlemekisteyen futbolseverleriçin bayram hediyesiolur.