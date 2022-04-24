Gönüllerin futbolcusu

Türk futbolunda özellikle son yıllarda unutulan dostluğu 17 yaşındaki genç bir adam hatırlattı.sadece kendisi büyümedi, performansıyla hem takımını hem de Türk futbolunu büyüttü.Bugüne kadar gittiği tüm deplasmanlarda alkış alan genç yetenek için son olarak Rize'de büyük sevgi gösterisi vardı. Tribünler oyuna alınması için tezahürat yaptı, attırdığı gol alkışlandı.sahada kaldığı her 45 dakikadabir gole katkı sağladı.(270 dakika, 3 gol-3asist).Arda Güler performansıylagibi dünya devlerinin takibinegirdi. Sözleşmesindebulunan 17 yaşındakioyuncuya bu parayı ödemeye tüm taliplerinhazır olduğu ifade edildi. AncakBir sezon sonragenç yıldızınsarı-lacivertli forma altında şampiyonlukyaşayıp, kulübe ekonomik katkı sağladıktansonra ayrılığı düşüneceği belirtildi.Çok özlediğimiz görüntüler.Arda alkışı hak ediyor. Yeteneklibir oyuncu ve topu ayağına heraldığında beklentiye yol açıyor.Bu tip oyuncular, dünyada da çoknadir yetişiyor. Şu anda Türk futboluadına şanslı bir dönem. Ardahem kendisi için hem kendi gibialtyapılardan çıkacak birçok oyuncuiçin harika bir örnekoldu. Genç olmasına rağmenolgun bir futbolu var. Butarafı da onu farklı kılıyor.Farkı hissetmek. Arda bufarkı oluşturan ve bundansonra da devam ettireceğiniçok net ortaya koymuşbir yetenek. İnşallahyolu uzun olur.Türk futbolunda bir mücevher gibi parlıyor.Sadece futbolu göz kamaştırmıyor, mütevazı tavrı, centilmenlik ruhu, ağabeylerine ve rakiplere davranışı da dikkat çekiyor. Türk Milli Takımı'nın gelecekteki oyun lideri olacaktır, Fenerbahçe'ye de uzun süre kaptanlık yapacaktır. Ancak Avrupa'nın büyük kulüplerinin şimdiden Arda Güler'i takibe aldığını düşünüyorum. Eğer bir gün Arda'nın yolu Avrupa'ya düşerse Türkiye'den yurt dışına gidecek en pahalı isim olacaktır. Arda'nın şımarmayacağını, maçlardaki tavrından net görüyoruz. AyrıcaArdabize hakemleri, koşu mesafelerini, tonla istatistiği konuştuğumuz oyunun içinde saf yeteneği hatırlattı.Arda elbette sahada çok mücadele edecek ama kimse onun kaç kilometre koştuğunun derdine düşmeyecek. Elbette bir lise öğrencisinin milyonların önünde sahne alması; o yaşta çocuğu olanlar, ya da onun yaşında olanlar için sıra dışı ve heyecan verici. Bu sevgiye layık olacak bir karaktere de sahip olduğu da ortada. Kalan haftalarda Crespo yok. İsmail Kartal, Mert Hakan Yandaş'ı, Zajc'ın yanına çekip pekala Arda'ya 11'de şans verebilir. Bu da