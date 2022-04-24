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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Gönüllerin futbolcusu

VOLKAN DEMİR
Gönüllerin futbolcusu

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, taraflı tarafsız herkesin sevgilisi olup yeşil sahada ezber bozdu. Sadece Kadıköy’de değil, gittiği tüm deplasmanlarda taraftarlar ‘oyuna girsin’ diye tezahüratta bulunuyor. Gol atıp, asist yaptığında alkışlanıyor, gol kaçırdığında rakiplerden moral desteği görüyor

Türk futbolunda özellikle son yıllarda unutulan dostluğu 17 yaşındaki genç bir adam hatırlattı. Fenerbahçe A Takımı'na 16 yaşında adım atan Arda Güler sadece kendisi büyümedi, performansıyla hem takımını hem de Türk futbolunu büyüttü. Az zamanda yeteneğini göstermekle kalmadı, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanıp ezber bozdu. Bugüne kadar gittiği tüm deplasmanlarda alkış alan genç yetenek için son olarak Rize'de büyük sevgi gösterisi vardı. Tribünler oyuna alınması için tezahürat yaptı, attırdığı gol alkışlandı.

270 DAKİKADA 6 GOLLÜK KATKI
Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika görev yapan oyuncular arasında tabelayı en sık değiştiren isim durumundaki Arda, sahada kaldığı her 45 dakikada bir gole katkı sağladı. (270 dakika, 3 gol-3 asist). Rize'de 46. dakikada Mert Hakan'ın yerine oyuna giren 17'lik yıldızın kafasını Serdar Dursun tamamlayıp 4. golü attı. 5. golde Valencia'nın tam kafasına 'Al da at' diye asist yaptı. 6. golde müthiş bir pasla pozisyonu hazırladı.

20 MİLYON EURO VEREN ARDA GÜLER'İ TRANSFER EDECEK
Arda Güler performansıyla Bayern Münih, Manchester City, Liverpool ve Real Madrid gibi dünya devlerinin takibine girdi. Sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk (Yaklaşık 320 milyon TL) serbest kalma maddesi bulunan 17 yaşındaki oyuncuya bu parayı ödemeye tüm taliplerin hazır olduğu ifade edildi. Ancak Arda, 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Bir sezon sonra serbest kalma bedeli 25 milyon Euro'ya çıkacak genç yıldızın sarı-lacivertli forma altında şampiyonluk yaşayıp, kulübe ekonomik katkı sağladıktan sonra ayrılığı düşüneceği belirtildi.

GÜNÜN SORUSU
Rakiplerin Arda Güler oyuna girsin diye tezahürat yapmasını ve gol atınca alkışlamasını nasıl yorumlarsınız?

ALI GÜLTİKEN
Arda futboluyla birleştirdi!
Çok özlediğimiz görüntüler. Her şeyin uç noktaya gittiği futbolumuzda herkesi birleştirebilen bir yıldız adayı olarak Arda alkışı hak ediyor. Yetenekli bir oyuncu ve topu ayağına her aldığında beklentiye yol açıyor. Bu tip oyuncular, dünyada da çok nadir yetişiyor. Şu anda Türk futbolu adına şanslı bir dönem. Arda hem kendisi için hem kendi gibi altyapılardan çıkacak birçok oyuncu için harika bir örnek oldu. Genç olmasına rağmen olgun bir futbolu var. Bu tarafı da onu farklı kılıyor. Futbol görsel bir şölen; tribünlere giden, televizyonları başında maçı izleyen herkesin ortak arzusu güzel bir oyun seyretmek. Farkı hissetmek. Arda bu farkı oluşturan ve bundan sonra da devam ettireceğini çok net ortaya koymuş bir yetenek. İnşallah yolu uzun olur.

LEVENT TÜZEMEN
Büyüklerden saygı görüyor
Türk futbolunda bir mücevher gibi parlıyor. Tribünler yıldız oyuncuya hasret olduğu için Arda; kalitesi, becerisi ve yeteneği ile gönüllerdeki boşluğu dolduruyor. Sadece futbolu göz kamaştırmıyor, mütevazı tavrı, centilmenlik ruhu, ağabeylerine ve rakiplere davranışı da dikkat çekiyor. Türk Milli Takımı'nın gelecekteki oyun lideri olacaktır, Fenerbahçe'ye de uzun süre kaptanlık yapacaktır. Ancak Avrupa'nın büyük kulüplerinin şimdiden Arda Güler'i takibe aldığını düşünüyorum. Eğer bir gün Arda'nın yolu Avrupa'ya düşerse Türkiye'den yurt dışına gidecek en pahalı isim olacaktır. Arda'nın şımarmayacağını, maçlardaki tavrından net görüyoruz. Ayrıca kendinden yaşça büyük oyuncuların saha içinde Arda'ya saygı duyduğunu, destek olduğunu izliyoruz.

BÜLENT TİMURLENK
Saf yeteneği bize hatırlattı
Arda bize hakemleri, koşu mesafelerini, tonla istatistiği konuştuğumuz oyunun içinde saf yeteneği hatırlattı. Demek ki insanlar çok uzun zamandır, kaliteli bir futbolcu özlemi duyuyorlarmış ve şimdi de bunun heyecanını yaşıyorlar. Arda elbette sahada çok mücadele edecek ama kimse onun kaç kilometre koştuğunun derdine düşmeyecek. Elbette bir lise öğrencisinin milyonların önünde sahne alması; o yaşta çocuğu olanlar, ya da onun yaşında olanlar için sıra dışı ve heyecan verici. Bu sevgiye layık olacak bir karaktere de sahip olduğu da ortada. Kalan haftalarda Crespo yok. İsmail Kartal, Mert Hakan Yandaş'ı, Zajc'ın yanına çekip pekala Arda'ya 11'de şans verebilir. Bu da onu yarım saatten fazla izlemek isteyen futbolseverler için bayram hediyesi olur.

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Gönüllerin futbolcusu
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