Gümrük 13 dakikada fişi çekti

Giresunspor, Chiquinho’nun penaltısıyla üstünlüğü buldu. Fatih Karagümrük, 13 dakika içerisinde Pesic (pen) ve Jimmy ile golleri bulup evindeki yenilmezliğini 6 maça çıkardı
Avrupa kupalarını hedefleyen Karagümrük, sahasında GZT Giresunspor'u geriden gelerek 2-1 yendi. Evindeki yenilmezliğini 6 maça çıkaran İstanbul ekibi, Chiquinho'nun 48'deki penaltısıyla mağlup duruma düştü. Karagümrük'te Pesic, 4 dakikasonra beyaz noktadan eşitliğisağlarken, asistiyle de 65'teJimmy Durmaz 2-1 yaptı. 78. dakikada Jimmy kırmızı kart görerek atıldı. Karagümrük puanını 50 yaparak Avrupa için umutlanırken, Giresun40 puanla ateş hattınınhemen üstünde yer aldı.
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Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor son 4 maçta 7 puanı çimlere gömdü. Deplasmanda 9. yenilgisini aldı.