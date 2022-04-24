Haber hattı

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Giriş Tarihi: 24.4.2022

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Bayern Münih şampiyON
Avrupa'da mutlu sonlar gelmeye başladı. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, evinde Dortmund'u 3-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Gnabry, Lewandowski ve Jamal Musiala kaydetti. Bayern Münih, üst üst 10. kez Bundesliga şampiyonluğuna ulaşıp Avrupa'nın 5 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu. 34 yaşındaki teknik adam Nagelsmann kariyerinin ilk şampiyonluğunu tadarken, B.Münih toplamda 32 kez kupayı havaya kaldırdı.

PSG mutlu sona ulaştı Messi muradına erdi
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Lens ile 1-1 berabere kalarak sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. PSG'nin golünü Lionel Messi kaydetti. Paris ekibi toplamda 10. şampiyonluğuna ulaşırken, ligde en fazla kupayı havaya kaldıran Saint-Etienne'i yakaladı. 34 yaşındaki Messi, İspanya dışındaki ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.

Ronaldo 100'ler kulübünde
Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo yeni bir rekoru daha kırdı. Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın Arsenal'a 3-1 yenildiği müsabakada takımının tek golünü atarken, Premier Lig ve La Liga'da 100'ün üzerinde gol atan ilk futbolcu oldu. Ronaldo, La Liga'da Real Madrid formasıyla çıktığı 292 maçta 311 kez ağları bulurken, Premier Lig'de 223 karşılaşmada 100 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Lider Fenerbahçe çok farklı
ING Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Türk Telekom'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, parkeden 29 sayı farkla (92- 63) galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Booker ve Ahmet'in katkısıyla ilk devreyi 50-31 önde bitirdi. İkinci yarıda da rahat oynayan ev sahibi, 3.çeyreğin sonunda Şehmus ile maçtaki en büyük farkı yakaladı: 75-45. Son periyota 29 sayı üstünlükle giren sarı-lacivertliler 92-63 kazandı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Darüşşafaka: 81-75, Karşıyaka-B.Çekmece: 70-78.

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