Haber hattı

Avrupa'da mutlu sonlar gelmeye başladı. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, evinde Dortmund'u 3-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Gnabry, Lewandowski ve Jamal Musiala kaydetti.Avrupa'nın 5 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu.B.Münih toplamda 32 kez kupayı havaya kaldırdı.Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Lens ile 1-1 berabere kalarakPSG'nin golünü Lionel Messi kaydetti. Paris ekibi toplamda 10. şampiyonluğuna ulaşırken, ligde en fazla kupayı havaya kaldıran Saint-Etienne'i yakaladı. 34 yaşındaki Messi, İspanya dışındaki ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo yeni bir rekoru daha kırdı. Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın Arsenal'a 3-1 yenildiği müsabakada takımının tek golünü atarken,Ronaldo, La Liga'da Real Madrid formasıyla çıktığı 292 maçta 311 kez ağları bulurken, Premier Lig'de 223 karşılaşmada 100 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.ING Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Türk Telekom'u ağırlayanSarı-lacivertliler, Booker ve Ahmet'in katkısıyla ilk devreyi 50-31 önde bitirdi. İkinci yarıda da rahat oynayan ev sahibi, 3.çeyreğin sonunda Şehmus ile maçtaki en büyük farkı yakaladı: 75-45. Son periyota 29 sayı üstünlükle giren sarı-lacivertliler 92-63 kazandı.Beşiktaş-Darüşşafaka: 81-75, Karşıyaka-B.Çekmece: 70-78.