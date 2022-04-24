İtalya kapısı açıldı

Sezon başında Romanya ekibi U. Craiova'dan 6.5 milyon Euro bedelle transfer edilenSarı-kırmızılı kulüp ile 2026 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan temsilcisi Sampdoria ısrarını sürdürürken, Çizme basınına göre sezon sonunda G.Saray ile masaya oturulacak. Romanya Milli Takımı forması da giyen Cicaldau içinFakat G.Saray cephesi bir sonraki satıştan pay ve oynama bonuslarını da ekleyerek 24 yaşındaki oyuncudan daha fazla bir kazanç istiyor.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçının kadrosunu belirlerken altyapıdan genç oyunculara yine yer vermedi.Sarı-kırmızılı takımın, ligde hiçbir iddiası olmamasına rağmen Torrent'in son haftalarda gençlere şans tanımaması taraftarları kızdırdı. Futbolseverler sosyal medyadan,yorumlarını yaptılar.Sarı-kırmızılı takımda dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'nden çocuklara armağanlar verirken hatıra fotoğrafı da çektirildi.Domenec Torrent için dün özel bir gündü. Katalanların bayramı St.Jordi Günü dolayısıyla deneyimli çalıştırıcı idman öncesinde Florya'daki kadın çalışanlara gül hediye etti.