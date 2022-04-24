Jesus’la yüz yüze ilk görüşme

FenerbahçeBaşkanı Ali Koç, yönetici Selahattin Baki ile dün akşam saatlerinde özel uçakla Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Başkan Koç ve Baki'nin burada Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile masaya oturacağı ifade edildi. 67 yaşındaki tecrübeli hocanın yıllık 7 milyon Euro'luk bir maliyeti olduğu, pazarlığın bu bedel üzerinden döndüğü ifade edildi. Joachim Löw'ün transferdeki yüksek bütçe beklentisi nedeniyle zora girdiği için Jesus öne çıktı. Başkan Koç daha önce temasının olduğu deneyimli teknik adam ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Sürecin haziran ayına kadar devam etmesi bekleniyor.