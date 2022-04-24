Şampiyonluğa 1 kaldı

Adana Demirspor’u deviren Trabzonspor, büyük zafere hiç olmadığı kadar yakın. Haftalardır sezon finali için gün sayan bordo-mavililer, zorlu deplasmanda Peres (penaltı), Cornelius ve Djaniny'nin golleriyle coşup istediğini aldı. Mavi Şimşekler'in golü Vargas'tan geldi. Fırtına, 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile berabere bile kalsa şampiyonluğunu ilan edecek
Ligdeki 4 maçlık kazanamama serisiyle geldiği Adana'da istediğini almaya kararlı olan Trabzonspor, final gibi maçı kazanıp şampiyonluk için kalan 4 puanın 3'ünü hanesine yazdırdı. Maçın hemen başında Visca'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda atışı Abdülkadir gole çeviremezken, ihlalden tekrarlanan penaltıda bu kez Peres hedefi buldu: 0-1. 12. dakikada Cornelius, kafayla ağları havalandırıp farkı ikiye çıkarırken, ilk yarının son bölümünde etkisini artıran ev sahibi, kaleci Uğurcan'a takıldı. Abdullah Avcı, ikinci devreye Djaniny ve Bakasetas hamlesiyle başladı. Bu değişiklikler sonrası beklenengol 61. dakikada Djaniny ilegeldi ve skor 3-0 oldu. 75'te Vargas serbest vuruşla farkı indirse de Fırtına, galibiyete uzanıp Antalyaspor maçına kilitlendi.
GOLÜNÜ ATTI SAKATLANDI!
7. dakikada tekrarlanan penaltıda ağları bulan Bruno Peres, profesyonel kariyerinin ilk penaltı golünü attı. Brezilyalı sağ bek, 26. dakikada ise büyük şanssızlık yaşadı. Sol ayak bileğinde ezilme meydana gelen Sambacı, sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Peres ikinci yarıyı koltuk değnekleriyle geldiği kulübede izledi.
CUMA İHTİMALİ
Kalan 4 haftada şampiyonluk için 1 puan alması yeterli olacak Trabzonspor'un buna ihtiyacı bile olmayabilir. Şayet ikinci sıradaki Fenerbahçe cuma günü evinde Gaziantep FK'ya puan kaybederse bordo-mavililer, cumartesi akşamı Antalya karşısına şampiyon olarak çıkacak.
34
Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Trabzonspor (34).
12
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başına geçtiğinden bu yana yabancı hocaların çalıştırdığı takımlara karşı 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik aldı.