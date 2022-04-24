Şampiyonluğa 1 kaldı

4 maçlık kazanamama serisiyle geldiği Adana'da istediğini almaya kararlı olan, final gibi maçı kazanıp şampiyonluk için kalan 4 puanın 3'ünü hanesine yazdırdı.hemen başında Visca'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda atışıgole çeviremezken, ihlalden tekrarlanan penaltıda bu kezhedefi buldu: 0-1.dakikada Cornelius, kafayla ağları havalandırıp farkı ikiye çıkarırken, ilk yarının son bölümünde etkisini artıran ev sahibi, kalecitakıldı.Avcı, ikinci devreye Djaniny ve Bakasetas hamlesiyle başladı.Vargas serbest vuruşla farkı indirse de Fırtına, galibiyete uzanıp Antalyaspor maçına kilitlendi.7. dakikada tekrarlanan penaltıda ağları bulan Bruno Peres, profesyonel kariyerinin ilk penaltı golünü attı. Brezilyalı sağ bek, 26. dakikada ise büyük şanssızlık yaşadı. Sol ayak bileğinde ezilme meydana gelen Sambacı, sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Peres ikinci yarıyı koltuk değnekleriyle geldiği kulübede izledi.Kalan 4 haftada şampiyonluk için 1 puan alması yeterli olacak Trabzonspor'un buna ihtiyacı bile olmayabilir. Şayet ikinci sıradaki Fenerbahçe cuma günü evinde Gaziantep FK'ya puan kaybederse bordo-mavililer, cumartesi akşamı Antalya karşısına şampiyon olarak çıkacak.Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Trabzonspor (34).Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başına geçtiğinden bu yana yabancı hocaların çalıştırdığı takımlara karşı 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik aldı.