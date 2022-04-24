‘Şölene bekliyoruz’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı için taraftara çağrı yaptı: “Bayraklarınızı alıp şampiyonluğu kutlamaya gelin.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir final kazandıklarını belirterek mutlu sona çok az kaldığını söyledi. Camiaya seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Çok mutluyuz, oyuncularımıtebrik ediyorum. Bize 4puan yetiyordu, biz3'ünü aldık. BütündünyadakiTrabzon sevdalılarına galibiyetimizhayırlı olsun. Taraftarlarımızsandıklardan bayraklarını çıkarsınlar.Gelecek hafta sonu bir şölenehazırlanıyoruz. Herkesi de buşölene bekliyoruz. Taraftarlarımızmutluluklarını yaşasınlar. Harikabir sezon yaşıyoruz. Daha kazanacağımızmaçlar ve alacağımızkupalar var" diye konuştu.
TRİBÜNDE SELFİE YARIŞI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya dün tribünlerden büyük sevgi gösterisi vardı. Adana Demirsporlu futbolseverler, tecrübeli çalıştırıcı ile fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.
DJANİNY PLAKAYI BULDU!
İkinci yarıda Kouassi'nin yerine oyuna giren Djaniny, 61. dakikada ağları havalandırıp galibiyeti perçinlerken, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı ve 8 gol attığı geçen sezonu geçmeyi başardı.