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Giriş Tarihi: 24.4.2022

‘Şölene bekliyoruz’

‘Şölene bekliyoruz’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı için taraftara çağrı yaptı: “Bayraklarınızı alıp şampiyonluğu kutlamaya gelin.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir final kazandıklarını belirterek mutlu sona çok az kaldığını söyledi. Camiaya seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Çok mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bize 4 puan yetiyordu, biz 3'ünü aldık. Bütün dünyadaki Trabzon sevdalılarına galibiyetimiz hayırlı olsun. Taraftarlarımız sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar. Gelecek hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Herkesi de bu şölene bekliyoruz. Taraftarlarımız mutluluklarını yaşasınlar. Harika bir sezon yaşıyoruz. Daha kazanacağımız maçlar ve alacağımız kupalar var" diye konuştu.

TRİBÜNDE SELFİE YARIŞI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya dün tribünlerden büyük sevgi gösterisi vardı. Adana Demirsporlu futbolseverler, tecrübeli çalıştırıcı ile fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.

DJANİNY PLAKAYI BULDU!
İkinci yarıda Kouassi'nin yerine oyuna giren Djaniny, 61. dakikada ağları havalandırıp galibiyeti perçinlerken, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı ve 8 gol attığı geçen sezonu geçmeyi başardı.

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‘Şölene bekliyoruz’
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