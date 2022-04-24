‘Şölene bekliyoruz’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir final kazandıklarını belirterek mutlu sona çok az kaldığını söyledi. Camiaya seslenen tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya dün tribünlerden büyük sevgi gösterisi vardı. Adana Demirsporlu futbolseverler, tecrübeli çalıştırıcı ile fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.İkinci yarıda Kouassi'nin yerine oyuna giren Djaniny, 61. dakikada ağları havalandırıp galibiyeti perçinlerken, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı ve 8 gol attığı geçen sezonu geçmeyi başardı.