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Giriş Tarihi: 24.4.2022 15:29

Son dakika haberi: Köln taraftarlarından Salih Özcan hamlesi!

Son dakika haberi: Köln taraftarlarından Salih Özcan hamlesi!

Son dakika haberi: Almanya Bundesliga ekibi Köln'ün taraftarları milli futbolcu Salih Özcan ile ilgili flaş bir hamle yaptı. Salih'in takımda kalmasını isteyen taraftarlar,  Arminia Bielefeld'i 3-1'i mağlup ettikleri mücadele sonrası kale arkası tribününe, "Salih sözleşme uzatmanı istiyoruz. Çünkü sen FC Köln'ün evladısın" yazılı pankart açtı. İşte tüm detaylar...

Almanya Bundesliga ekibi Köln taraftarları milli futbolcu Salih Özcan'ın takımda kalmasını istiyor. 2022-2023 sezonu sonunda Köln ile sözleşmesi bitecek olan Özcan'ı başta Bundesliga ekipleri olmak üzere Avrupa'dan birçok kulüp transfer listesine ekledi.

Köln taraftarları Arminia Bielefeld'i 3-1'i mağlup ettikleri mücadele sonrası kale arkası tribününe, "Salih sözleşme uzatmanı istiyoruz. Çünkü sen FC Köln'ün evladısın" yazılı pankart açtı.

İyi performansıyla teknik ekibin de takımda kalmasını istediği Salih Özcan, teknik direktör Steffen Baumgart'a, "Gelecek sezon sonuna kadar takımımdayım. Köln benim için çok önemli, ben buralıyım. Köln'ün çocuğuyum. Sözleşmem bittikten sonra gelen teklifleri menajerimle değerlendireceğiz" dediği öğrenildi.

Öte yandan Köln'ün sportif direktörü Christian Keller'in gelecek sezondan itibaren takımda genç yeteneklere yer vermeyi planlıyor olması takımın golcüsü Anthony Modeste ve milli futbolcu Salih Özcan'ın geleceği konusunda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili soru işareti oluşturuyor.

Köln, Bundesliga'da 49 puanla yedinci sırada yer alırken Avrupa kupalarına giderek 30 milyon Euro'yu aşan borcundan kurtulmak istiyor.

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Son dakika haberi: Köln taraftarlarından Salih Özcan hamlesi!
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