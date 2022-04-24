Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Medipol Başakşehir Hatayspor'u konuk ediyor! İlk yarıda gol yok... -CANLI-
Giriş Tarihi: 24.4.2022 15:58 Son Güncelleme: 24.4.2022 16:53

Medipol Başakşehir Hatayspor'u konuk ediyor! İlk yarıda gol yok... -CANLI-

Medipol Başakşehir Hatayspor’u konuk ediyor! İlk yarıda gol yok... -CANLI-

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor... İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Başakşehir - Hatayspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor... İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

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CANLI | Başakşehir 0-0 Hatayspor

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen

Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih, Adekugbe, Onur, Sackey, Boudjemaa, Sadık, Benzia, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Hatayspor maçı saat 16.00'da başladı. Arda Kardeşler'in yöneteceği kritik mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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Medipol Başakşehir Hatayspor'u konuk ediyor! İlk yarıda gol yok... -CANLI-
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