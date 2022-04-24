Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor... İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
CANLI | Başakşehir 0-0 Hatayspor
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen
Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih, Adekugbe, Onur, Sackey, Boudjemaa, Sadık, Benzia, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf
BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Hatayspor maçı saat 16.00'da başladı. Arda Kardeşler'in yöneteceği kritik mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.