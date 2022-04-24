Trabzon bayramı

Trabzonspor'un Adana'daki galibiyetinin ardından Trabzon'da halk da sokağa akın etti. Genci yaşlısı, 7'den 77'ye herkes bayraklarla meydanlara koşarken taraftarların coşkusu sahura kadar devam etti.Sahur vaktine kadar bordo-mavili taraftarlar ellerinde bayraklar, dillerinde tezahüratlarla kenti inletirken şehir, bayram yerine döndü. Büyük bir taraftar topluluğu Adana'dan dönecek olan takımı karşılamak için Trabzon Havalimanı'na akın ederken şehirde yollar kilitlendi.Maçın ardından Adana Demirspor hakem kararlarını eleştirdi. Başkanı Murat Sancak, Twitter hesabından,Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi. Onurlu mücadelesi için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Montella ise penaltının maçın gidişatını değiştirdiğini belirtip şunları söyledi: "1 dakika sonra böyle bir penaltının verilmesi, VAR geldikten sonra yapılması, tarif edecek kelime bulamıyorum.