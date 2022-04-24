Trabzon bayramı

Adana’da gelen 3 puan sonrasında Trabzon halkı sokağa indi. 7'den 77'ye bayrağını kapan şehrin sokaklarına döküldü. Sahura kadar kemençeler çalındı, horonlar tepildi. Taraftarlar gelecek haftaki kutlamaların provasını yaptı
Trabzonspor'un Adana'daki galibiyetinin ardından Trabzon'da halk da sokağa akın etti. Genci yaşlısı, 7'den 77'ye herkes bayraklarla meydanlara koşarken taraftarların coşkusu sahura kadar devam etti. Şampiyonlukkutlamalarını andıran görüntüler yaşanırkenkemençeler çalındı, horonlartepildi, halaylar çekildi. Sahur vaktine kadar bordo-mavili taraftarlar ellerinde bayraklar, dillerinde tezahüratlarla kenti inletirken şehir, bayram yerine döndü. Büyük bir taraftar topluluğu Adana'dan dönecek olan takımı karşılamak için Trabzon Havalimanı'na akın ederken şehirde yollar kilitlendi. Futbolseverler, gelecek haftakazanılması beklenen şampiyonluköncesinde prova yaparkenkentte kutlamalar, sahurvaktinin ardından sona erdi.
ADANA DEMİRSPOR'DAN TEPKİ
Maçın ardından Adana Demirspor hakem kararlarını eleştirdi. Başkanı Murat Sancak, Twitter hesabından, "Statta olsaydım 3tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalıolduğum İçin kıramadım. Tiyatro seyrettitüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi. Onurlu mücadelesi için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Montella ise penaltının maçın gidişatını değiştirdiğini belirtip şunları söyledi: "1 dakika sonra böyle bir penaltının verilmesi, VAR geldikten sonra yapılması, tarif edecek kelime bulamıyorum. Gülünç bir penaltı.Böyle konuştuğum için üzgünüm."