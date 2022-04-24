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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Trabzon bayramı

Trabzon bayramı

Adana’da gelen 3 puan sonrasında Trabzon halkı sokağa indi. 7'den 77'ye bayrağını kapan şehrin sokaklarına döküldü. Sahura kadar kemençeler çalındı, horonlar tepildi. Taraftarlar gelecek haftaki kutlamaların provasını yaptı

Trabzonspor'un Adana'daki galibiyetinin ardından Trabzon'da halk da sokağa akın etti. Genci yaşlısı, 7'den 77'ye herkes bayraklarla meydanlara koşarken taraftarların coşkusu sahura kadar devam etti. Şampiyonluk kutlamalarını andıran görüntüler yaşanırken kemençeler çalındı, horonlar tepildi, halaylar çekildi. Sahur vaktine kadar bordo-mavili taraftarlar ellerinde bayraklar, dillerinde tezahüratlarla kenti inletirken şehir, bayram yerine döndü. Büyük bir taraftar topluluğu Adana'dan dönecek olan takımı karşılamak için Trabzon Havalimanı'na akın ederken şehirde yollar kilitlendi. Futbolseverler, gelecek hafta kazanılması beklenen şampiyonluk öncesinde prova yaparken kentte kutlamalar, sahur vaktinin ardından sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TEPKİ
Maçın ardından Adana Demirspor hakem kararlarını eleştirdi. Başkanı Murat Sancak, Twitter hesabından, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi. Onurlu mücadelesi için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Montella ise penaltının maçın gidişatını değiştirdiğini belirtip şunları söyledi: "1 dakika sonra böyle bir penaltının verilmesi, VAR geldikten sonra yapılması, tarif edecek kelime bulamıyorum. Gülünç bir penaltı. Böyle konuştuğum için üzgünüm."

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Trabzon bayramı
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