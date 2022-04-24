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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Unutulmaz bir veda!

Unutulmaz bir veda!

90+2’de Jahovic’in ağları bulmasıyla öne geçen İzmir ekibi, golü centilmenlik dışı bulunca kalesini boşalttı. G.Antep’li Figueiredo eşitliği sağladı. 90+9’da ise kırmızısiyahlılarda Muhammet penaltıyı bilerek dışarı attı. Göz Göz, Süper Lig’e veda etti

Süper Lig'de Yeni Malatya'nın ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım Göztepe oldu. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, bitime 4 hafta kala lige veda ederken, son anlarda tarihe geçecek olaylar yaşandı. 90+2'de hakem atışı sonucu Soner topu kaleye vurdu. Direkten dönen meşin yuvarlağı Jahovic tamamladı ve Göztepe öne geçti: 1-0. Ancak Gaziantepliler, golü etik bulmadı. İzmir cephesi de itiraza saygı gösterip santrada kaleyi boşalttı ve G.Antep'te Figueiredo topu boş ağlara yolladı: 1-1. 90+9'da ise Antep'te Muhammet centilmenlik yaparak penaltıyı auta attı. Karşılaşma berabere bitince Göztepe 28 puan kaldı ve 5 sezon sonra TFF 1. Lig'e düştü.

TOMAS: KARARI BEN VERMEDİM
Olaylar karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Kaleyi açma kararını ben vermedim. Erol hoca 'Ayıp oldu' dedi. Pozisyonu tam görmedim. Kulübeye dönüktüm. Devam edebilirsiniz dedim. Oyuncu orada sahada karar verdi" ifadelerini kullandı. Gaziantep FK hocası Erol Bulut da "Göztepe fair-play ödülü alacak derecede iyi niyet gösterdi. Penaltıda da Muhammet buna karşılık verdi" dedi.

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2017-2018 sezonunda 14 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Göztepe 5 sene sonra küme düştü.

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Unutulmaz bir veda!
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