Unutulmaz bir veda!

Süper Lig'de Yeni Malatya'nın ardından kümeGaziantep FK ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, bitime 4 hafta kala lige veda ederken,90+2'de hakem atışı sonucu Soner topu kaleye vurdu. Direkten dönen meşin yuvarlağı Jahovic tamamladı ve Göztepe öne geçti: 1-0. Ancak Gaziantepliler, golü etik bulmadı. İzmir cephesi de itiraza saygı gösterip santrada kaleyi boşalttı ve G.Antep'te Figueiredo topu boş ağlara yolladı: 1-1. 90+9'da ise Antep'te Muhammet centilmenlik yaparak penaltıyı auta attı.Olaylar karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Kaleyi açma kararını ben vermedim. Erol hoca 'Ayıp oldu' dedi. Pozisyonu tam görmedim. Kulübeye dönüktüm.ifadelerini kullandı. Gaziantep FK hocası Erol Bulut da "Göztepe fair-play ödülü alacak derecede iyi niyet gösterdi. Penaltıda da Muhammet buna karşılık verdi" dedi.2017-2018 sezonunda 14 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Göztepe 5 sene sonra küme düştü.