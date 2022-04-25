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Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:45

Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

DHA
Adana Demirspor’dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yönetim kurulu, takımın 3-1 mağlup olduğu Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada hakem Uğurlu'nun oğlunun maç saatinde hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini kaydeden mavi lacivertli yönetim, konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatinde olduklarını kaydetti.

Ligin 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Adana Demirspor'da yönetim kurulu, karşılaşmayı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu hakkında bir açıklama metni yayımladı. Açıklamada, "Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmayı yöneten FİFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu'nun, maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması
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