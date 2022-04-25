Spor Toto Süper Lig'de dün evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek son 4 haftaya 30 puanla kümede kalma barajındaki tek rakibi olan Giresunspor'un 10 puan gerisinde giren Altay'ın lige tutunma umudu artık pamuk ipliğine bağlı.



Karadeniz ekibiyle puan farkını 7'ye indirme fırsatını kaçıran İzmir temsilsi, son 4 maçında Atakaş Hatayspor (D), Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kümede kalmak için büyük avantajı elinde bulunduran Giresunspor ise bu periyotta sırasıyla Adana Demirspor, Altay (D), Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor (D) sınavlarına çıkacak.



Giresun ekibi bu hafta seyircisi önünde galip gelmesi halinde kümede kalmayı garantileyerek aynı zamanda Altay'ın düşüşünü ilan edecek. Altay ve Giresunspor haftayı 1'er puanla kapatırsa yine siyah-beyazlılar 1'inci Lig'in yolunu tutacak. İzmir temsilcisi Hatay deplasmanından puan çıkaramazsa her koşulda küme düşecek. Altay'ın berabere kalması, Giresunspor'un kaybetmesi halinde siyah-beyazlılar matematiksel şansını sürdürecek. Bu durumda İzmir ekibi deplasmanda 3-1 yenildiği Giresunspor'a karşı ikili averajını düzeltmek için 3 farklı galibiyete umut bağlayacak.



SİNAN KALOĞLU: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Altay'ın başında çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan teknik direktör Sinan Kaloğlu, 1-0 yenildikleri Galatasaray maçına 3 puan için çıktıklarını belirterek, "Dört haftadır iyi rakiplere karşı oynuyoruz. Sakat ve sezonu kapatan oyuncularımız dışında maç eksiği olan oyuncularımız da var. Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. Pozisyonlar bulduk, atabilirdik de ama maalesef değerlendiremedik. Rakibimiz maçın başında attığı golden sonra özellikle ikinci yarıda olmak üzere son dakikaya kadar oyunu soğutup skoru korumaya çalıştı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi son dakikaya kadar desteklediler. Onları mutlu etmek isterdik. Oyuncularım da sahada ellerinden geleni yaptılar. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.



BAŞKANLIK İÇİN GÖZLER İBRAHİM AKMAN'DA

Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı için yeniden İbrahim Akman'ın ismi ön plana çıktı. Daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Borcun 400 milyon TL'ye çıkarıldığı ve önümüzdeki seneye sarkan transfer yasağımızın olduğu gerçekleri göz ardı edilmek istenmektedir. Özgür Ekmekçioğlu, bir kişinin altından kalkmasının mümkün olmadığı bir ortam bırakarak kulübümüzü terk etmiştir. Mevcut sorunları tek başımıza çözmemiz ve bu şartlarda aday olmamız mümkün görünmemektedir" diyen Akman'ın aday olmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Daha önce kulüpte bir görevi bulunmayan ve taraftar olarak takımı tribünden destekleyen İbrahim Akman'ın projelerini sunmak üzere Altay Yüksek Divan Kurulu ile bir araya geleceği öğrenildi. Yapılacak durum değerlendirmesinin ardından 37 yaşındaki iş insanının resmen başkan adaylığını açıklaması bekleniyor. İzmirli İbrahim Akman, ekibiyle geliştirdiği bir mobil futbol oyununun milyonlarca kişi tarafından oynanması sayesinde sahibi olduğu şirketini 2019 yılında 100 milyon Dolar bedelle Çinli bir teknoloji devine satmıştı. Akman'ın şirket ortaklarından Kerem Copcu da ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'nın şube başkanlığını yapıyor.