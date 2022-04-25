Barcelona kaybetti Real Madrid şampi!

İspanya La Liga'da 21. haftanın erteleme maçında dün Barcelona, sahasında Rayo Vallecano'ya Alvaro Garcia'non golüyle 1-0 yenildi ve 63 puanda kaldı. Zirvedeki Real Madrid de böylece şampiyonluğunu ilan etmek için gün saymaya başladı. 78 puanlı Başkent ekibi, tıpkı Süper Lig'de Trabzonspor'da olduğu gibi cumartesi günü Espanyol karşısında 1 puan alsa bile bitime 4 hafta kala ligi zirvede tamamlamayı garantileyecek. 2019- 20'de şampiyon olan eflatun- beyazlılar, geçen sezon 2 puan farkla koltuğu Atletico Madrid'e kaptırmıştı. Ayrıca Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Ancelotti'nin ekibi yarı finalde yarın Manchester City'ye konuk olacak.