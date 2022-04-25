Benfica finalde 6 golle şampiyon oldu!

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Benfica, 2'nci dakikada Martim Neto, biri penaltıdan olmak üzere 15'inci, 57'nci ve 89'uncu dakikalarda Henrique Araujo, 53'üncü dakikada Cher N'Dour ve 69'uncu dakikada Luis Semedo'nun ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 6-0 kazandı.