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Giriş Tarihi: 25.4.2022 22:47 Son Güncelleme: 25.4.2022 22:47

Benfica finalde 6 golle şampiyon oldu!

AA
Benfica finalde 6 golle şampiyon oldu!

UEFA Gençlik Ligi 2021-22 sezonu finalinde Salzburg'u 6-0 mağlup eden Benfica, kupanın sahibi oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadı'nda oynanan final maçında, 2017 yılındaki turnuvanın finalinde de karşılaşan Avusturya ekibi Salzburg ile Portekiz temsilcisi Benfica karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Benfica, 2'nci dakikada Martim Neto, biri penaltıdan olmak üzere 15'inci, 57'nci ve 89'uncu dakikalarda Henrique Araujo, 53'üncü dakikada Cher N'Dour ve 69'uncu dakikada Luis Semedo'nun ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 6-0 kazandı.

2017'deki finalde Salzburg'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Benfica, UEFA Gençlik Ligi'ndeki dördüncü finalinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

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Benfica finalde 6 golle şampiyon oldu!
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