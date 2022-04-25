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Giriş Tarihi: 25.4.2022 15:55

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

İHA
Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Peki sarı lacivertlilerde sakatlarda son durum ne? İşte tüm detaylar

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçların yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
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