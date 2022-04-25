Kasımpaşa yenilgisinden sonra Valerien Ismael'den öz eleştiri: "Daha acımasız olmalıyız"

"Kazanmak için gol atmamız gerekiyor. Maçın genelinde birçok fırsat bulduk. Hücumda biraz daha acımasız olmamız gerekiyor. Fırsatları bulduğumuzda gole çevirmemiz gerekiyor."

Gelecek sezon golcü bir oyuncuya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Ismael, şu yanıtı verdi:

"Gol atan futbolcuya ihtiyacımız olacak. Bu kulüp için oynamaktan gurur duyacak, tempolu ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız olacak. Bunu yaparken doğru dengeleri kurmak zorundayız. İstediğimiz oyuncu bulmak, bize derinlik kazandıracak oyuncuyu bulmak zorundayız. Bazı kararları vermek zor olacak, bazı kararları vermek kolay olacak. Bizim işimiz de bu olacak."