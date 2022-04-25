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Giriş Tarihi: 25.4.2022 23:28 Son Güncelleme: 26.4.2022 00:01

Kasımpaşa yenilgisinden sonra Valerien Ismael'den öz eleştiri: "Daha acımasız olmalıyız"

Kasımpaşa yenilgisinden sonra Valerien Ismael’den öz eleştiri: Daha acımasız olmalıyız

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-0 yenildi. Bu sezon 9. yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 51 puanda kaldı. Yenilginin ardından konuşan Valerien Ismael, Kasımpaşa maçındaki oyunu eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 28 ve 82. dakikada Muleka ile 45+1. dakikada Ben Ouanes kaydetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Valerien Ismael, takımın gol yollarında etkisiz kaldığını belirterek "Hücumda biraz daha acımasız olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Valerien Ismael'in açıklamaları şöyle:

"Çok büyük hatalar yaptık. Bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi. Son dakikalarda Larin'in kaçırdığı pozisyon, maçın özeti gibi oldu. Kazandığımız penaltının ofsayt nedeniyle iptal olmaması gibi... Çok üzüldük, bu hataları yapmamalıydık."

"Taraftarımız bize inanılmaz bir destek gösterdi. Gerçekten harikalar. Bu tarz maçlarda bu sevgiye bir karşılık vermeniz gerekiyor. Bunu yapamadığınızda acı verici oluyor. Herkes çok üzgün. Başımızı dik tutacağız. Hataları yapmamaya çalışacağız."

"Emirhan'ın penaltı pozisyonunu görmedim. Tekrar izlemem lazım. Ama maçın genelinde yediğimiz golleri yememeliydik. Buna çalışacağız."

"Kazanmak için gol atmamız gerekiyor. Maçın genelinde birçok fırsat bulduk. Hücumda biraz daha acımasız olmamız gerekiyor. Fırsatları bulduğumuzda gole çevirmemiz gerekiyor."

Gelecek sezon golcü bir oyuncuya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Ismael, şu yanıtı verdi:

"Gol atan futbolcuya ihtiyacımız olacak. Bu kulüp için oynamaktan gurur duyacak, tempolu ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız olacak. Bunu yaparken doğru dengeleri kurmak zorundayız. İstediğimiz oyuncu bulmak, bize derinlik kazandıracak oyuncuyu bulmak zorundayız. Bazı kararları vermek zor olacak, bazı kararları vermek kolay olacak. Bizim işimiz de bu olacak."

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Kasımpaşa yenilgisinden sonra Valerien Ismael'den öz eleştiri: "Daha acımasız olmalıyız"
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