Kasımpaşa yenilgisinden sonra Valerien Ismael'den öz eleştiri: "Daha acımasız olmalıyız"

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 28 ve 82. dakikada Muleka ile 45+1. dakikada Ben Ouanes kaydetti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Valerien Ismael, takımın gol yollarında etkisiz kaldığını belirterek "Hücumda biraz daha acımasız olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Taraftarımız bize inanılmaz bir destek gösterdi. Gerçekten harikalar. Bu tarz maçlarda bu sevgiye bir karşılık vermeniz gerekiyor. Bunu yapamadığınızda acı verici oluyor. Herkes çok üzgün. Başımızı dik tutacağız. Hataları yapmamaya çalışacağız."
"Emirhan'ın penaltı pozisyonunu görmedim. Tekrar izlemem lazım. Ama maçın genelinde yediğimiz golleri yememeliydik. Buna çalışacağız."
"Kazanmak için gol atmamız gerekiyor. Maçın genelinde birçok fırsat bulduk. Hücumda biraz daha acımasız olmamız gerekiyor. Fırsatları bulduğumuzda gole çevirmemiz gerekiyor."
Gelecek sezon golcü bir oyuncuya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Ismael, şu yanıtı verdi:
"Gol atan futbolcuya ihtiyacımız olacak. Bu kulüp için oynamaktan gurur duyacak, tempolu ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız olacak. Bunu yaparken doğru dengeleri kurmak zorundayız. İstediğimiz oyuncu bulmak, bize derinlik kazandıracak oyuncuyu bulmak zorundayız. Bazı kararları vermek zor olacak, bazı kararları vermek kolay olacak. Bizim işimiz de bu olacak."