Şampiyonluk için 1 puanı kalan Trabzonspor’da nefesler tutuldu

Adana Demirspor'u deplasmanda devirerek şampiyonluk hedefine sadece bir puan bırakan Trabzonspor'da büyük zafer için nefesler tutuldu.Maç gününe kadar Trabzon'a gelecek olan uçaklarda tek kişilik dahi boş yer kalmazken firmalara ek sefer koyması için baskı yapılıyor. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da Trabzon'a direkt gelecek olan tüm uçak seferleri ile şehirdeki otellerin rezervasyonları da doldu.Kutlamalar için hazırlıklar da yapılmaya başlandı.Ayrıca kulüp yetkilileri farklı şehirlerdeki taraftar dernekleri ile iletişime geçerek,mesajını iletti. Gelecek cevaplara göre şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı farklı iller de belirlenecek.ADANA Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon kafilesini taşıyan uçakta kokpite girerek kalkış anonsunu yaptı. Takıma 'Kaptanınız konuşuyor' diyerek seslenen 26 yaşındaki milli file bekçisi,ifadelerini kullandı. Başarılı kalecinin bu sözleri sonrası uçakta alkış tufanı koptu.TRABZONSPOR kafilesinin Adana dönüşü olaylı oldu. Gece geç saatlerde Trabzon'a varan bordo-mavilileri havalimanında binlerce kişi karşıladı. Takım havalimanından tesislere 10 dakikalık yolu 1 saatte gidebildi. Taraftarların, oyunculara sevgi gösterileri yaparken kullandığı kelimeler ise sezonun özeti niteliğindeydi: "Bileğin bükülmez hocam… Heykelin dikilecek ve biz parlatacağız Uğurcan… İyi ki bizimlesin Dorukhan… Sen hepimizin idolüsün Hamsik."TRABZON'DA yerel gazetelerin manşetlerinde de büyük coşku vardı. Günebakış Gazetesi, "Şampiyon Trabzon. Antalya maçında tur atıyoruz" başlığını kullanırken, Taka Gazetesi "Bayrakları çıkarın, Akyazı'yı hazırlayın. Haftaya düğünümüz var" manşetini attı. Karadeniz Gazetesi ise ilk sayfasında "Haftaya şölen var" ifadesine yer verdi.Trabzonsporlu taraftarların heyecanla beklediği Antalyaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da oynanacak dev mücadelenin bilet fiyatları 500 TL ila 5 bin TL arasında değişiyor