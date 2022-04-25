Şampiyonluk için 1 puanı kalan Trabzonspor’da nefesler tutuldu

Cumartesi günkü Antalyaspor maçında tarihi ana tanıklık etmek isteyenler şehre akın ediyor. Trabzon’a uçak seferleri tamamen dolarken, otellerde neredeyse boş yer kalmadı. Kulüp büyük kutlama için hazırlık yapıyor
Adana Demirspor'u deplasmanda devirerek şampiyonluk hedefine sadece bir puan bırakan Trabzonspor'da büyük zafer için nefesler tutuldu. 76 puanlazirvesinde oturduğu ligi cumartesigecesi Antalyaspor ile beraberedahi kalsa şampiyon tamamlayacakolan bordo-mavililerde tarihiana tanıklık etmek isteyenlerkarşılaşmaya akınediyor. Maç gününe kadar Trabzon'a gelecek olan uçaklarda tek kişilik dahi boş yer kalmazken firmalara ek sefer koyması için baskı yapılıyor. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da Trabzon'a direkt gelecek olan tüm uçak seferleri ile şehirdeki otellerin rezervasyonları da doldu.
ŞEHİR BAYRAM YERİNE DÖNECEK
Kutlamalar için hazırlıklar da yapılmaya başlandı. Antalyaspor maçıöncesinde şehir merkezi ve stat çevresindetaraftarların eğlenceli vakitgeçireceği organizasyonlar planlanırken,maç sonu da stadyumdakulüp tarafından organize edilengeniş kapsamlı bir kutlama yapılacak. Ayrıca kulüp yetkilileri farklı şehirlerdeki taraftar dernekleri ile iletişime geçerek, "Şampiyonluğu neredekutlayacaksanız bize bilgi verin" mesajını iletti. Gelecek cevaplara göre şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı farklı iller de belirlenecek.
KAPTANINIZ KONUŞUYOR: ZİRVEYE UÇUYORUZ
ADANA Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon kafilesini taşıyan uçakta kokpite girerek kalkış anonsunu yaptı. Takıma 'Kaptanınız konuşuyor' diyerek seslenen 26 yaşındaki milli file bekçisi, "Şampiyon takımınşampiyon futbolcuları ve teknikheyeti. Kaptanınız konuşuyor,ben Uğurcan Çakır. Trabzoniçin uçuş süremiz 2 saat, uçuşirtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular,bu gece zirveye uçuyoruz.Şampiyonluğa uçuyoruz.Hepinize iyi yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Başarılı kalecinin bu sözleri sonrası uçakta alkış tufanı koptu.
'HEYKELİN DİKİLECEK!'
TRABZONSPOR kafilesinin Adana dönüşü olaylı oldu. Gece geç saatlerde Trabzon'a varan bordo-mavilileri havalimanında binlerce kişi karşıladı. Takım havalimanından tesislere 10 dakikalık yolu 1 saatte gidebildi. Taraftarların, oyunculara sevgi gösterileri yaparken kullandığı kelimeler ise sezonun özeti niteliğindeydi: "Bileğin bükülmez hocam… Heykelin dikilecek ve biz parlatacağız Uğurcan… İyi ki bizimlesin Dorukhan… Sen hepimizin idolüsün Hamsik."
HAFTAYA DÜĞÜNÜMÜZ VAR
TRABZON'DA yerel gazetelerin manşetlerinde de büyük coşku vardı. Günebakış Gazetesi, "Şampiyon Trabzon. Antalya maçında tur atıyoruz" başlığını kullanırken, Taka Gazetesi "Bayrakları çıkarın, Akyazı'yı hazırlayın. Haftaya düğünümüz var" manşetini attı. Karadeniz Gazetesi ise ilk sayfasında "Haftaya şölen var" ifadesine yer verdi.
BİLETLER BUGÜN SATIŞTA
Trabzonsporlu taraftarların heyecanla beklediği Antalyaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da oynanacak dev mücadelenin bilet fiyatları 500 TL ila 5 bin TL arasında değişiyor