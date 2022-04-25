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Giriş Tarihi: 25.4.2022 16:29 Son Güncelleme: 25.4.2022 16:29

Son dakika Kayserispor: Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor!

İHA
Son dakika Kayserispor: Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor!

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı. Sarı Kırmızılılar, 3 maçta 5 puan topladı.

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı. Sarı Kırmızılılar, 3 maçta 5 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı. Sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenildikten sonra deplasmanda Göztepe ile karşılaşan sarı kırmızılılar, 2-1 kazanmıştı. Sonrasında sahasında oynadığı Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, dün oynadığı Antalyaspor maçından da 1-1 beraberlik ile ayrıldı.


Son 3 maçında 4 gol atıp 3 gol yiyen sarı kırmızılılar 5 puan topladı. Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

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Son dakika Kayserispor: Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor!
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