Trabzonspor'da 40 bin 782 biletin, 27 bin 958 adeti kombine olarak daha önceden satıldığı için Antalyapor karşılaşmasında misafir tribünü dahil 12 bin 824 bilet satışa açıldı. Gişelerden ve Passolig'den saat 13.00'te satışa açılan biletlerin tamamı 26.83 saniyede tükendi. Trabzonspor, taraftarların yoğun ilgisiyle bu sezon en hızlı bilet satışı gerçekleştiren takım oldu. En ucuzu 500 TL'den satılan biletler için sabahın erken saatlerinde ilçelerden gelerek bilet gişesinde kuyruğa giren vatandaşlar, gişe önünde izdiham oluşturdu.