Adana Demirspor'u deplasmanda devirerek şampiyonluk hedefine sadece bir puan bırakan Trabzonspor'da büyük zafer için nefesler tutuldu. 76 puanla zirvesinde oturduğu ligi cumartesi gecesi Antalyaspor ile berabere dahi kalsa şampiyon tamamlayacak olan bordo-mavililerde tarihi ana tanıklık etmek isteyenler karşılaşmaya akın ediyor. Maç gününe kadar Trabzon'a gelecek olan uçaklarda tek kişilik dahi boş yer kalmazken firmalara ek sefer koyması için baskı yapılıyor. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da Trabzon'a direkt gelecek olan tüm uçak seferleri ile şehirdeki otellerin rezervasyonları da doldu.
ŞEHİR BAYRAM YERİNE DÖNECEK
Kutlamalar için hazırlıklar da yapılmaya başlandı. Antalyaspor maçı öncesinde şehir merkezi ve stat çevresinde taraftarların eğlenceli vakit geçireceği organizasyonlar planlanırken, maç sonu da stadyumda kulüp tarafından organize edilen geniş kapsamlı bir kutlama yapılacak. Ayrıca kulüp yetkilileri farklı şehirlerdeki taraftar dernekleri ile iletişime geçerek, "Şampiyonluğu nerede kutlayacaksanız bize bilgi verin" mesajını iletti. Gelecek cevaplara göre şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı farklı iller de belirlenecek.
KAPTANINIZ KONUŞUYOR: ZİRVEYE UÇUYORUZ
Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon kafilesini taşıyan uçakta kokpite girerek kalkış anonsunu yaptı. Takıma 'Kaptanınız konuşuyor' diyerek seslenen 26 yaşındaki milli file bekçisi, "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti. Kaptanınız konuşuyor, ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular, bu gece zirveye uçuyoruz. Şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Başarılı kalecinin bu sözleri sonrası uçakta alkış tufanı koptu.
'HEYKELİN DİKİLECEK!'
Trabzonspor kafilesinin Adana dönüşü olaylı oldu. Gece geç saatlerde Trabzon'a varan bordo-mavilileri havalimanında binlerce kişi karşıladı. Takım havalimanından tesislere 10 dakikalık yolu 1 saatte gidebildi. Taraftarların, oyunculara sevgi gösterileri yaparken kullandığı kelimeler ise sezonun özeti niteliğindeydi: "Bileğin bükülmez hocam… Heykelin dikilecek ve biz parlatacağız Uğurcan… İyi ki bizimlesin Dorukhan… Sen hepimizin idolüsün Hamsik."
HAFTAYA DÜĞÜNÜMÜZ VAR
Trabzon'da yerel gazetelerin manşetlerinde de büyük coşku vardı. Günebakış Gazetesi, "Şampiyon Trabzon. Antalya maçında tur atıyoruz" başlığını kullanırken, Taka Gazetesi "Bayrakları çıkarın, Akyazı'yı hazırlayın. Haftaya düğünümüz var" manşetini attı. Karadeniz Gazetesi ise ilk sayfasında "Haftaya şölen var" ifadesine yer verdi.
BİLETLER BUGÜN SATIŞTA
Trabzonsporlu taraftarların heyecanla beklediği Antalyaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da oynanacak dev mücadelenin bilet fiyatları 500 TL ila 5 bin TL arasında değişiyor