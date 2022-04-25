Adana Demirspor'u deplasmanda devirerek şampiyonluk hedefine sadece bir puan bırakan Trabzonspor'da büyük zafer için nefesler tutuldu. 76 puanla zirvesinde oturduğu ligi cumartesi gecesi Antalyaspor ile berabere dahi kalsa şampiyon tamamlayacak olan bordo-mavililerde tarihi ana tanıklık etmek isteyenler karşılaşmaya akın ediyor. Maç gününe kadar Trabzon'a gelecek olan uçaklarda tek kişilik dahi boş yer kalmazken firmalara ek sefer koyması için baskı yapılıyor. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da Trabzon'a direkt gelecek olan tüm uçak seferleri ile şehirdeki otellerin rezervasyonları da doldu.