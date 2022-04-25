Trabzonspor’un şampiyonluk maçına büyük ilgi! Almanya’dan geldiler...

Taraftarlardan Murat Şengül, şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 3 saattir bekliyorum. 1984 yılında şampiyonluk yaşadım o zaman çocuktum o zamandan beri yaşamadım. Şampiyonluk çok güzel bir duygu yaşamak lazım anlatılmaz" şeklinde konuştu.

Taraftarlardan Hami Bilgin de, "Sahurdan beri buradayız. Bilete yoğun talep olacağından dolayı biz de erken saatlerde gelmek zorunda kaldık. Sonuçta 32 yıldır beklediğimiz kupa bu kupaya taraftar olarak bizde şahitlik yapmak istiyoruz. Sonuçta yıllarca bekledik hayalini kurduk" cümlelerine yer verdi.