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Giriş Tarihi: 26.4.2022 21:57 Son Güncelleme: 26.4.2022 21:59

Ahmet Nur Çebi: "Türk futbolu zorlu bir süreçten geçiyor"

AA
Ahmet Nur Çebi: Türk futbolu zorlu bir süreçten geçiyor

Beşiktaş Kulübünün organize ettiği geleneksel iftar yemeği spor, iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Yemekten sonra Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen iftar yemeğine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve diğer kulüp temsilcileri de katıldı.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Ramazan önemli bir aydır. İslam alemi için bizler için, kardeşliğin, birlikteliğin daha da arttığı zaman dilimidir. Senede bir aydır ama doya doya yaşarsak kıymetini anlayabileceğimiz bir aydır. İftar sofraları, dostluklar ve sohbetler her birimizin 11 ayda çektiği sıkıntıları unutturacak bir aydır." dedi.

Mayıs ayının ilginç bir ay olacağını vurgulayan Çebi, "1 Mayıs emekçilerin, alınteri dökenlerin bayramı. Ayın 2'sinde Şeker Bayramı başlıyor. Daha sonra annelerimizin gününü kutluyoruz. En önemlisi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun zor süreçten geçtiğine dikkati çeken Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin çok kısa sürede sonuçlandırılacağını umuyorum. Çünkü özellikle sporda futbol çok önemli. Bu süreci yaşarken, insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyorlar. Umarız içinde yaşadığımız sıkıntılar kısa sürede son bulur. Umuyorum maçların adaletli yönetildiği, vicdanın hakim olduğu bir süreç yaşarız. Bunun dışında sporun ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın büyürken bile spor yapmasını neden arzu ettiğimizi hepimiz iyi biliyoruz. Sağlıklı beyinleri ve vücutları olmasının yanında en önemlisi de kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için spor önemli. Türk sporunun amatör açılardan da desteklenmesi gerektiğini, her şeyi devletten beklenmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Göreve 2,5 sene önce geldiklerini hatırlatan Çebi, "Her yönetim bunu yaşıyor. Geldiğimizde bir önceki dönemin sıkıntılarını teslim alıyoruz. Her kulüp başkanı için aynı temennide bulunmak istiyorum. Umarız bir sonrakine devrederken ferah bir şekilde bunu gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu.

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Ahmet Nur Çebi: "Türk futbolu zorlu bir süreçten geçiyor"
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