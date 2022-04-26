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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Ali Koç Jesus taraftar Kartal

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Ali Koç Jesus taraftar Kartal

Taraftarlar geçen sezonun son bölümünden ders alınıp İsmail Kartal ile yola devam edilmesi görüşünde ve bu konudaki anketlerde başarılı hocayı birinci sıraya koydu. Başkan’ın oyu ise Portekizli ünlü teknik adamdan yana

Göreve gelmesi ile birlikte çıkışa geçirdiği F.Bahçe ile İsmail Kartal arasındaki anlaşma sezon sonunda bitecek. Yeni dönem için yönetim, çalışmalarını hızlandırırken Başkan Ali Koç da Joachim Löw ve Jorge Jesus'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim ile görüştü. Fakat Başkan Koç artık birinci sıraya Jesus'u koydu. 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının Benfica ile kontratı biterken geçtiğimiz günlerde de ekibi ile buluşup fotoğraf paylaşmıştı. Bu kare "F.Bahçe teknik ekibi" olarak yorumlanırken, taraftarda ise İsmail Kartal'ın devam etmesi görüşü hakim... 10 maçlık yenilmezlik serisi ile takımı ikinci sıraya kadar çıkaran Kartal'ın, teknik patronluk koltuğunda kalmasını isteyen taraftar, geçen sezon takıma alışan Emre Belözoğlu'nun gönderilmesi sonrasında yaşanan sorunların tekrarlanmasını istemiyor. Bu arada aralık ayından beri boşta olan Jesus ile ekibinin maliyetinin 9 milyon Euro (Yaklaşık 142 milyon TL) olduğu öğrenildi.

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Ali Koç Jesus taraftar Kartal
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