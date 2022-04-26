Ali Koç Jesus taraftar Kartal

Taraftarlar geçen sezonun son bölümünden ders alınıp İsmail Kartal ile yola devam edilmesi görüşünde ve bu konudaki anketlerde başarılı hocayı birinci sıraya koydu. Başkan’ın oyu ise Portekizli ünlü teknik adamdan yana
Göreve gelmesi ile birlikte çıkışa geçirdiği F.Bahçe ile İsmail Kartal arasındaki anlaşma sezon sonunda bitecek. Yeni dönem için yönetim, çalışmalarını hızlandırırken Başkan Ali Koç da Joachim Löwve Jorge Jesus'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim ile görüştü. Fakat Başkan Koç artık birinci sıraya Jesus'u koydu. 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının Benfica ile kontratı biterken geçtiğimiz günlerde de ekibi ile buluşup fotoğraf paylaşmıştı. Bu kare "F.Bahçe teknik ekibi" olarak yorumlanırken, taraftarda ise İsmail Kartal'ın devam etmesi görüşü hakim... 10 maçlık yenilmezlik serisi ile takımı ikinci sıraya kadar çıkaran Kartal'ın, teknik patronluk koltuğunda kalmasını isteyen taraftar, geçen sezon takıma alışan Emre Belözoğlu'nun gönderilmesi sonrasındayaşanan sorunların tekrarlanmasınıistemiyor. Bu arada aralık ayından beri boşta olan Jesusile ekibinin maliyetinin 9 milyonEuro (Yaklaşık 142 milyon TL)olduğu öğrenildi.