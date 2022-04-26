Ali Koç Jesus taraftar Kartal

Göreve gelmesi ile birlikte çıkışa geçirdiği F.Bahçe ile İsmail Kartal arasındaki anlaşma sezon sonunda bitecek. Yeni dönem için yönetim, çalışmalarını hızlandırırken Başkanda aralarında bulunduğu çok sayıda isim ile görüştü. Fakat Başkan Koç artık birinci sıraya Jesus'u koydu. 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının Benfica ile kontratı biterken geçtiğimiz günlerde de ekibi ile buluşup fotoğraf paylaşmıştı. Bu kareolarak yorumlanırken, taraftarda ise İsmail Kartal'ın devam etmesi görüşü hakim... 10 maçlık yenilmezlik serisi ile takımı ikinci sıraya kadar çıkaran Kartal'ın, teknik patronluk koltuğunda kalmasını isteyen taraftar, geçen sezon takıma alışanBu arada aralık ayından beri boşta olan