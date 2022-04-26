Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’a İtalyan talip! İşte teklif edilen rakam...
Giriş Tarihi: 26.4.2022 11:05 Son Güncelleme: 26.4.2022 11:06

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’a İtalyan talip! İşte teklif edilen rakam...

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’a İtalyan talip! İşte teklif edilen rakam...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ta gösterdiği performansla devlerin radarına giren Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların genç sol beki için Torino kapıyı çaldı. Ancak rakamı az bulan ve başka talipleri de olduğunu belirten siyah-beyazlılar, yeni ücret talep etti. İşte teklif edilen rakam...

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki yıldızı Rıdvan Yılmaz için talipler kulübün kapısını çalmaya başladı. Almanya, Fransa gibi ülkelerin takımlarının gözdesi olan Rıdvan için İtalya'dan Torino resmi teklif yaptı.

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinin scoutları Ersin Destanoğlu'nu Fenerbahçe derbisinde izlemek için Vodafone Park'a gelmişti. Ersin'e teklif beklenirken Rıdvan için geldi. 5 milyon Euro'luk bonservis önerisi yapan İtalyanlar'a siyah-beyazlılar olumsuz yanıt verdi. Yönetim, rakamın yükseltilmesini talep etti ve sonraki satıştan pay istedi. Rıdvan için bu hafta Alman ekibi Frankfurt da resmi teklifini iletecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı
Son dakika haberi | Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu
Son dakika: Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz
Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti
Sosyete 800 milyonluk boşanma davasını konuşuyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi: Taleplerinin sınırı yok!
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin Erbil’in "Yanık" pozu olay oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’a İtalyan talip! İşte teklif edilen rakam...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA