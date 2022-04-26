Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.