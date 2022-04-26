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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:00 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:01

Beşiktaş’ta Kayserispor mesaisi erken başladı!

Beşiktaş’ta Kayserispor mesaisi erken başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Yukatel Kayserispor hazırlıklarına hız kesmeden başladı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Dünkü Kasımpaşa maçında oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 28 Nisan Perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Beşiktaş’ta Kayserispor mesaisi erken başladı!
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