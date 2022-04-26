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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Darwin Nunez’i bırak Enes Ünal’a bak!

Darwin Nunez’i bırak Enes Ünal’a bak!
LİVERPOOL'UN sezon sonu ayrılacak olan Origi ve Minamino'nun yerine Benfica'nın Uruguaylı forveti Darwin Nunez ile adı anılıyordu. Ancak Liverpool.com adlı haber sitesi, Liverpool yönetimine daha tanıdık bir isim önerdi: Enes Ünal... Enes'in 2015'te transfer olduğu Manchester City'de hiç oynamamasına rağmen özellikle Getafe'de kendisine iyi bir kariyer yaptığına dikkat çekilen haberde, Klopp'un prese dayanan oyun sistemi için de uygun bir isim olduğu vurgulandı. Maliyetinin 70 milyon Pound'u bulması beklenen Nunez'den eksiği olmadığı belirtilen 24 yaşındaki Enes'in, bonservisinin daha uygun olacağı ve böylece en az 54 milyon Pound'un kulübün kasasında kalacağı belirtildi.

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Darwin Nunez’i bırak Enes Ünal’a bak!
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