Darwin Nunez’i bırak Enes Ünal’a bak!

LİVERPOOL'UN sezon sonu ayrılacak olan Origi ve Minamino'nun yerine Benfica'nın Uruguaylı forveti Darwin Nunez ile adı anılıyordu.Enes'in 2015'te transfer olduğu Manchester City'de hiç oynamamasına rağmen özellikle Getafe'de kendisine iyi bir kariyer yaptığına dikkat çekilen haberde,olduğu vurgulandı. Maliyetinin 70 milyon Pound'u bulması beklenen Nunez'den eksiği olmadığı belirtilen 24 yaşındaki Enes'in, bonservisinin daha uygun olacağı ve böylece en az 54 milyon Pound'un kulübün kasasında kalacağı belirtildi.