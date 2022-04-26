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Giriş Tarihi: 26.4.2022 15:26 Son Güncelleme: 26.4.2022 15:30

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından Ukrayna'ya dev bağış!

AA
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından Ukrayna’ya dev bağış!

Geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaş mağduru çocuklar için Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı sonrası bağışlanan dev bağış açıklandı. İşte tüm detaylar...

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, ülkesindeki savaş mağdurlarına destek amacıyla Fenerbahçe ile oynanan özel maçtan 5 milyon grivna (2,5 milyon lira) gelir elde edildiğini açıkladı.

Shakhtar Donetsk'in sosyal medya hesabından 19 Nisan'da İstanbul'da oynanan özel maçın geliri duyuruldu.

Fenerbahçe de Shakhtar Donetsk'in paylaşımına cevaben sosyal medya hesabından "Barış için her zaman yan yana" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenmişti.

Türk taraftarlar dışında Ukraynalı bazı futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etmişti. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izlemişti.

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Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından Ukrayna'ya dev bağış!
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