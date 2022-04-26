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Giriş Tarihi: 26.4.2022 18:02 Son Güncelleme: 26.4.2022 18:22

Galatasaray'dan seçim öncesi açıklama! İbrasızlığın kaldırılması...

AA
Galatasaray’dan seçim öncesi açıklama! İbrasızlığın kaldırılması...

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyelerinin olağan genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik açtığı davanın seçim sürecini etkilemediğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta düzenlenen olağan genel kurul sonrasında yönetim kurulunun genel kurulun iradesinin gereği olağanüstü seçim kararı aldığı ve seçimde mevcut yönetim kurulundan hiçbir üyenin aday olmadığı kaydedildi.

Yöneticilerin ibrasızlık kararıyla ilgili kendilerine tanınan hukuki hakkı kullandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önceki dönemlerde de farklı mahkemeler nezdinde alınmış olan idari ibrasızlığın hukuken geçerli olmadığı kararlarına istinaden, 25 Nisan 2022 tarihinde, yönetim kurulu üyelerimiz idari yönden verilen ibrasızlık kararının kaldırılması için kendilerine tanınan hukuki haklarını kullanmışlardır. Bu dava, olağan genel kurul tarihinden itibaren bir aylık dava açma süresinin son gününde ve herhangi bir tedbir talebi sunulmadan açılmıştır. Böylelikle, mevcut seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla, yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ayrı ayrı yapılmış olan bu başvuruların mevcut seçim süreci açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

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Galatasaray'dan seçim öncesi açıklama! İbrasızlığın kaldırılması...
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