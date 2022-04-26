Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlk yarı finalist Celtics! Nets’i 4-0’la geçti…
Giriş Tarihi: 26.4.2022 15:38

İlk yarı finalist Celtics! Nets’i 4-0’la geçti…

AA
İlk yarı finalist Celtics! Nets’i 4-0’la geçti…

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 116-112 mağlup eden Boston Celtics, seriyi 4-0'a getirerek play-off'ların ikinci turuna ulaşan ilk takım oldu.

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Nets'e karşı oynadığı üç maçı kazanan Celtics, rakibini deplasmanda da yenerek Doğu Konferansı yarı finaline çıktı.

Celtics'te 29 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistle oynayan Jayson Tatum, sahanın en etkili ismi oldu. Jaylen Brown da 22 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik katkıda bulundu.

RAPTORS, 76ERS'A KARŞI İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'a ilk 3 maçı kaybettiği Doğu Konferansı ilk tur serisinin 4. müsabakasını kazandıktan sonra beşinci maçından da galibiyet çıkardı ve seriyi 3-2'ye getirdi.

Maçı 103-88 kazanan Raptors'ta Pascal Siakam, 23 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist üretti.

76ers'ta Joel Embiid 20 sayı ve 11 ribaunt üretti. Yalnızca 2 dakika 16 saniye süre alan Furkan Korkmaz ise 3 sayı ve 1 ribauntluk katkı verdi.

MAVERİCKS, SERİDE 3-2 ÖNE GEÇTİ

Dallas Mavericks, konuk ettiği Utah Jazz'ı, 102-77 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 öne geçti.

Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in, 33 sayı ve 13 ribauntluk performansı galibiyeti getirdi. Jalen Brunson ise 24 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Maçta, Jazz'ın en skorer ismi Jordan Clarkson ise 20 sayı üretirken, Rudy Gobert 17 sayı, 11 ribaunt ile oynadı ama takımlarının mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar:

Brooklyn Nets - Boston Celtics: 112-116

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors: 88-103

Dallas Mavericks - Utah Jazz: 102-77

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Bilim Kurulu kararlarını açıkladı: Maske yasağı kapalı alanlarda kaldırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'e peş peşe tepkiler: Bu milletin iradesine hakarettir...
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı
Son Dakika Haberi: Emekli maaşları artacak! Bakan Bilgin'den sürpriz açıklama: Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım
Son dakika | İBB'ye 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!
Son dakika: Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz
Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti
Sosyete 800 milyonluk boşanma davasını konuşuyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi: Taleplerinin sınırı yok!
Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk yarı finalist Celtics! Nets’i 4-0’la geçti…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA