Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlamak için mücadele eden İttifak Holding Konyaspor'un pilot takımı olan Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 36'ncı haftasında Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup oldu. 29 puanla kalan yeşil-beyazlı ekibin küme düşmesi de kesinleşti.



Karatay Termal 1922 Konyaspor, 1955 yılında Konya Şeker Fabrikası çalışanlarınca kuruldu. Konya Şekerspor 2004-2005 sezonunda kadar sürekli amatör branşlarda mücadele ederken, şampiyon olup 3'üncü ligle tanıştı. Konya Şekerspor 2005-2006 sezonunda ise geçirdiği kötü sezonun ardından bölgesel amatör lige tekrar düştü. 2006-2007 sezonunda amatör ligden tekrar çıkarak, tekrar profesyonel ligde mücadele etti.

3'üncü ligdeki ilk sezonunda da şampiyon olarak 2'nci lige çıkan Konya Şekerspor 2012-2013 sezonunda Konya Şekerspor'un Konyaspor ile işbirliğine gitmesinden dolayı Anadolu Selçukluspor ismini alarak Konyaspor'un pilot takımı olarak yoluna devam etti. 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle ise 1922 Konyaspor adıyla mücadele etmektedir. Geçtiğimiz sezondan itibaren de Karatay Termal isim sponsoru oldu.

