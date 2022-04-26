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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Peres şoku! En az 6 ay yok!

Peres şoku! En az 6 ay yok!

Trabzonspor'a Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'ten kötü haber geldi. Adana Demirspor'la oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Peres, Vargas'la girdiği ikili mücadelede yerde kalmış ve sol ayak bileğinden problem yaşamıştı. Oyuna devam edemeyen ve maçı kulübede koltuk değnekleriyle izleyen 32 yaşındaki futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama geldi. Trabzonspor, "Sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres'in bugün çekilen MR'ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır" ifadelerini kullandı. Bordomavililerle sözleşmesi 2024 Haziran'da bitecek olan tecrübeli oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Peres şoku! En az 6 ay yok!
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