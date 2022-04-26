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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Pulgar’a kredi açıldı

SUAT UMURHAN
Pulgar’a kredi açıldı

Fiorentina’nın kadroda düşünmediği ve 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu sezon sonuna kadar değerlendirilecek. Erick Pulgar eğer sınıfı geçerse Aslan, bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu almak için teklifini yapacak

Son iki haftada ortaya koyduğu performans ile takımın en iyi isimlerinden olan Erick Pulgar için planlar da değişmeye başladı. Devre arasında Fiorentina'dan 6 ay için kiralanan Şilili oyuncu, ilk etapta hayal kırıklığı yaratırken, formasını da kaybedip eleştirilerin odağı olmuştu. Yeni Malatyaspor'un ardından Altay karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıkan Pulgar, orta sahada takımı yönlendiren isim haline geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesinde atağın hazırlayıcısı olan 28 yaşındaki oyuncuya yeniden kredi açıldı. Satın alma opsiyonu olmayan Pulgar, sezon sonunda Fiorentina'ya geri dönecek. İtalyan ekibi ile 1 yıl kontratı kalması ve takımda düşünülmemesi nedeniyle Pulgar, bir kez daha transfer pazarında olacak. Sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek oyuncu, etkili olursa Fiorentina'nın kapısı çalınacak. G.Saray cephesi Şilili orta sahanın bonservisi bedelsiz olarak verilirse yıllık ücretini ödemek koşulu ile oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Pulgar’a kredi açıldı
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