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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:29 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:37

Son dakika Sivasspor haberi: Sivasspor 3 maç sonra galip!

Son dakika Sivasspor haberi: Sivasspor 3 maç sonra galip!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u sahasında Fayçal Fajr’ın golüyle 1-0 mağlup eden DG Sivasspor, 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında Fayçal Fajr'ın golüyle 1-0 mağlup eden DG Sivasspor, 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.


Süper Lig'de son galibiyetini 20 Mart'ta evinde Altay karşısında 2-1'lik skorla elde eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı lig müsabakalarını kazanamamıştı. Yiğidolar, dün sahasında Alanyaspor'u 1-0 yendiği mücadelenin ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.


Diğer yandan Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 45 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 36 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 13. sırada yer aldı.

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Son dakika Sivasspor haberi: Sivasspor 3 maç sonra galip!
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