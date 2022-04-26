AVRUPA KUPALARI YARIŞINDA FARK AÇILDI

Ligde Fenerbahçe ile ikincilik yarışını kıyasıya sürdüren Konyaspor, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, Başakşehir ise Hatayspor'u 3-0 ile geçti. Adana Demirspor, Alanyaspor ve Beşiktaş'ın haftayı mağlubiyetle kapatması ile puan farkı 5'e çıktı. Siyah-beyazlılar, evinde Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi ve Avrupa kupalarına katılımda yara aldı. Ligde üst üste 5 kez üç puan alarak hızla yukarılara tırmanan Antalyaspor, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

