'UÇAKLAR EK SEFERLER BAŞLATTI, OTELLER DOLDU'

Kentte beklenenin ötesinde hareketlilik olduğuna vurgu yapan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, "Şu an için Trabzon karnavala hazırlanıyor. Trabzon'a büyük bir akın var. Yurt içinden, yurt dışından birçok insan Trabzon'a geliyor. Şu an bile rezervasyonlar dolmuş vaziyette. Maçın oynanacağı cumartesi günü artık otellerin tam kapasite hizmet vermesini bekliyoruz. Önümüzde bayram var, turizm zamanındayız zaten otellerde hareketlilik söz konusuydu ama şampiyonluğun ilan edileceğinin düşünüldüğü maç için yıllardır bekleyen taraftarlar kente geliyorlar. Uçaklar ek seferler başlattılar. Bazı vatandaşlar bilet bulamayınca çevre illerdeki havalimanlarına bilet bakmaya başladılar. Çevre illerdeki havalimanlarında da bir hareketlilik söz konusu. Sadece hava yolu ile değil kara yolu ile de büyük bir kalabalık geliyor" diye konuştu.