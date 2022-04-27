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Giriş Tarihi: 27.4.2022

475 milyon TL’lik dev pazarlık

VOLKAN DEMİR
475 milyon TL’lik dev pazarlık

Sarı-lacivertliler, “Henüz anlaşma yok. Harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay masada” derken resmi imza atılırsa bugünkü kurdan F.Bahçe’ye maliyeti 475 milyon TL olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile cumartesi akşamı yaptığı görüşme hayli olumlu geçti. 67 yaşındaki teknik adam yıllık 7 milyon Euro, yardımcılarıyla birlikte toplam 10 milyon Euro (yaklaşık 160 milyon TL) ücret talep etti. Kontratın süresini ise 3 yıl olarak belirledi. Bu nokta halen pazarlık aşamasında. Sarı-lacivertli cephe ısrarla "Anlaşma yok, karar mayıs başında verilecek" dese de Başkan Koç'u yakından tanıyanlar, Jesus ile yenen ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da katıldığı yemeğin fotoğraflarının basına verilmesinden yola çıkarak, "Anlaşma olmasaydı, başkan o fotoğrafları vermezdi" yorumu yapıyor.

DOSYAYI İNCELEMEK İÇİN BİR HAFTA SÜRE!
Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin Jesus ile yaptığı toplantıda tecrübeli teknik adama, içinde takımla ilgili bilgilerin yer aldığı bir dosya sunduğu kaydedildi. Kadroda yer alan isimlerin performans verileri, satılma ihtimali olanlar, transfer edilebileceklerin yer aldığı dosyayı alan Jesus'un, "Yardımcılarımla incelemek için bir hafta süre istiyorum. Son kararımızı o zaman verelim" dediği de gelen bilgiler arasında. Bu arada sarı-lacivertliler, UEFA ile geçen olumlu görüşmeler sonrasında transferde yeni hocasına rahat bir ortam sunmayı da amaçlıyor.

HARCAMA LİMİTLERİ VURGUSU
Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrılan deneyimli teknik adam, 4 aydır boşta. Jesus 2013'te Benfica ile Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'ye rakip olmuş ve Kadıköy'deki atmosferden çok etkilenmişti. Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Jesus'la Başkan Koç'un fotoğrafı hakkında resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman bire bir yapılmaktadır. Konu neticelendiğinde gereken açıklama yapılacaktır."

TFF: GERÇEK KUPA BU
SOSYAL medyada dün bir Trabzon-spor taraftarının, 2021-22 sezonunun kupasıyla poz vermesi sonrası federasyondan açıklama geldi. TFF, "Şampiyon belirlenmeden TFF tarafından kupaya takım ismi yazılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı ve gerçek kupanın görsellerini yayınladı.

PERES'TEN ZİYARET
TRABZONSPOR'UN Adana Demirspor maçında sakatlanan ve aşil tendonu yırtılan Bruno Peres sezonu kapatmıştı. 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, dün koltuk değnekleriyle takımının antrenmanını ziyaret etti. Moralinin iyi olduğu görülen Peres, teknik direktörü Abdullah Avcı ile de poz verdi.

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