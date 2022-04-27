475 milyon TL’lik dev pazarlık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile cumartesi akşamı yaptığı görüşme hayli olumlu geçti. 67 yaşındaki teknik adam yıllık 7 milyon Euro, yardımcılarıyla birlikte toplam 10 milyon Euro (yaklaşık 160 milyon TL) ücret talep etti. Kontratın süresini ise 3 yıl olarak belirledi. Bu nokta halen pazarlık aşamasında. Sarı-lacivertli cephe ısrarladese de Başkan Koç'u yakından tanıyanlar, Jesus ile yenen venın da katıldığı yemeğin fotoğraflarının basına verilmesinden yola çıkarak,yorumu yapıyor.Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin Jesus ile yaptığı toplantıda tecrübeli teknik adama, içinde takımla ilgili bilgilerin yer aldığı bir dosya sunduğu kaydedildi.alan Jesus'un, "Yardımcılarımla incelemek için bir hafta süre istiyorum. Son kararımızı o zaman verelim" dediği de gelen bilgiler arasında. Bu arada sarı-lacivertliler,Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrılan deneyimli teknik adam, 4 aydır boşta.ve Kadıköy'deki atmosferden çok etkilenmişti. Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Jesus'la Başkan Koç'un fotoğrafı hakkında resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir.medyada dün bir Trabzon-spor taraftarının, 2021-22 sezonunun kupasıyla poz vermesi sonrası federasyondan açıklama geldi. TFF, "Şampiyon belirlenmeden TFF tarafından kupaya takım ismi yazılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı ve gerçek kupanın görsellerini yayınladı.Adana Demirspor maçında sakatlanan ve aşil tendonu yırtılan Bruno Peres sezonu kapatmıştı. 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, dün koltuk değnekleriyle takımının antrenmanını ziyaret etti. Moralinin iyi olduğu görülen Peres, teknik direktörü Abdullah Avcı ile de poz verdi.