Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı’dan taraftara çağrı! "Antrenmanda sizleri bekliyorum"
Giriş Tarihi: 27.4.2022 17:11 Son Güncelleme: 27.4.2022 17:13

Abdullah Avcı’dan taraftara çağrı! "Antrenmanda sizleri bekliyorum"

İHA
Abdullah Avcı’dan taraftara çağrı! Antrenmanda sizleri bekliyorum

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk için evinde Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, cuma günü yapılacak antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurdu. İşte tüm detaylar....

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü düzenlenecek antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak, davette bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Sahadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan bordo-mavililer de hazırlıklar sürüyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, cuma saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'ndaki antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak destek çağrısında bulundu. Avcı, "Sene başından itibaren, tribünlerde, dışarıda, bana, ekibe ve takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu, hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme, beraber olma talebiniz oldu. Sizin bu talebinize cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da sizleri de orada görmeyi bekliyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İkiyüzlü Batı! Osman Kavala için kükrediler Assange için çıtları çıkmadı
Son dakika haberi: İşte Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbete götüren eylemler
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika: Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'e peş peşe tepkiler: Bu milletin iradesine hakarettir...
SON DAKİKA: Tezgahlarını MİT bozmuştu! Casusların kaçırmak istediği subay konuştu
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
Son dakika: İçişleri duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandı
Emekli maaşları için son dakika 1 Mayıs sürprizi: Gözler Bakan Bilgin'in açıklayacağı detaylarda
SON DAKİKA | Ali Babacan'dan 2023 seçimleri kararı: DEVA Partisi olarak kendi adımızla girme kararı aldık
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı’dan taraftara çağrı! "Antrenmanda sizleri bekliyorum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA