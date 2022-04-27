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Giriş Tarihi: 27.4.2022 13:29

Altay'da oyuncu satışı rafa kalktı

DHA
Altay’da oyuncu satışı rafa kalktı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında küme düşme ihtimali bulunan Altay'da görevi sona erecek yönetim oyuncu satışı yapmama kararı aldı.

Siyah-Beyazlı yönetim kaleci Mateusz Lis ve sol bek Kazımcan Karataş'a gelen transfer tekliflerini beklemeye aldı.

Lis için başta Trabzonspor ve Beşiktaş olmak üzere Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük devreye girerken, genç Kazımcan Karataş için de Fransız Lille ve Adana Demirspor teklifle geldi. İzmir temsilcisi yaklaşık 4.5 milyon Euro'yu bulan teklifleri kulübün genel kurul sürecinde olması nedeniyle askıya aldı.

TAHMİNİ GELİR 100 MİLYON TL
Başkanlık görevini geçici olarak devralan Levent Doğanoğlu'nun, "Görevi bırakmaya hazırlanan bir yönetim kurulu olarak oyuncu satmak etik değil. Kararı ve rakamları yeni yönetim kurulu belirlemelidir. Bu nedenle kongre sonrası görüşmeler devam etsin" dediği öğrenildi.

Altay'da göreve gelecek yeni yönetimin bu iki transferden kasasına yaklaşık 75 milyon TL koyması bekleniyor. Kulüpten alınan bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek 9 milyon TL reklam payı ve forma ile sponsorluk ücretiyle ağır borç yükü olup 1'inci Lig'e yaklaşan kulübün yeni sezon öncesi tahmini gelirinin 100 milyon TL'ye ulaşacağı belirtildi.

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Altay'da oyuncu satışı rafa kalktı
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