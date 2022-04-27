Galatasaray’dan sakatlık açıklaması! Marcao’nun durumu belli oldu...

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştiren futbolcular, sonrasında dar alanda top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.
Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.