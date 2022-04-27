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Giriş Tarihi: 27.4.2022 19:39 Son Güncelleme: 27.4.2022 19:42

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Marcao'nun durumu belli oldu...

Galatasaray’dan sakatlık açıklaması! Marcao’nun durumu belli oldu...

Galatasaray, Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’da orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştiren futbolcular, sonrasında dar alanda top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.

Süper Lig'in 34. haftasında yapılan Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Marcao'nun durumu belli oldu...
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