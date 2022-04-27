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Giriş Tarihi: 27.4.2022 11:30 Son Güncelleme: 27.4.2022 11:43

Giresunspor’da tek hedef 3 puan!

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Giresunspor’da tek hedef 3 puan!

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, bir galibiyet daha almaları halinde rakiplerin durumuna bakmaksızın ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyeceklerini söyledi. İşte tüm detaylar…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, bir galibiyet daha almaları halinde rakiplerin durumuna bakmaksızın ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyeceklerini söyledi

Önal yaptığı açıklamada, sezonu arzu ettikleri puanın altında tamamlayacaklarını ancak küme düşme hattındaki en yakın rakipleri Çaykur Rizespor ve Altay ile aralarında 10 puan fark bulunduğunu belirtti.

Bu durumdan memnun olduklarını dile getiren Önal, "İnşallah bu şekilde de ligi tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Önal, ligde 4 maç kaldığını anımsatarak, "Bir galibiyet daha alırsak rakiplerimizin durumuna bakmaksızın ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemiş oluyoruz. Bu hafta sonu Adana Demirspor, sonra da Altay ile karşılaşacağız. Bunlar almak istediğimiz maçlar. 6 puan hedefliyoruz. Diğer son 2 maç olmasa da olur." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'in en düşük bütçeli ekibi olduğunu kaydeden Önal, şöyle devam etti:

"44 yıl sonra yeniden mücadele ettiğimiz ligde kalma başarısını gösterecek olmaktan çok mutluyuz. Düşük bütçeyle mütevazı bir takım kuruldu ve büyük başarı elde ettik. Düşük bütçelerle oluşturulan takımların da başarıyı yakalayabileceğini gösterdik. Tabii daha iyi yerlerde, daha üst sıralarda olabilirdik."

"HAKAN HOCAMIZDAN ÇOK MEMNUNUNUZ"

Önal, teknik direktör Hakan Keleş ile sezonu tamamlayacaklarını ifade ederek, "Hakan hocamızdan çok memnunuz. Kendisi çok başarılı. Bunu bazı programlarda maalesef kabul etmiyorlar ama biz kendisinden çok memnunuz. Biz ne olursa olsun hocamızın arkasında durduk. Gelinen süreçte 'İyi ki böyle de yapmışız.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek sezon kadro oluşumu için henüz bir planlama yapmadıklarını, önümüzdeki süreçte çalışmalara başlayacaklarını belirten Önal, kulübe mali destek sağlama adına sponsorluk görüşmeleri yapıldığını aktardı.

Halil İbrahim Önal, gelecek sezon ligde daha başarılı sonuçlar almak istediklerini vurgulayarak, "Daha farklı, profesyonel çalışmalar yürüteceğiz. Altyapıyı güçlendiriyoruz. Kadın futboluna yönelik düşüncelerimiz var." diye konuştu.

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Giresunspor’da tek hedef 3 puan!
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