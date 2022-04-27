İbrasızlık için dava açıldı

G.SARAY Başkanı Burak Elmas ve 9 yönetici 26 Mart'ta gerçekleşen genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Bu başvurunun 30 Nisan'da seçimin yapılmasına engel teşkil etmediğinin altı çizilirken Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi.G.SARAY Başkanı Burak Elmas, dava için, hukuki haklarını kullandıklarını söyledi. "Mali genel kurulun yapılmasından sonra bir ay içinde dava açma hakkımız bulunuyordu" diyen Elmas, "Seçimi etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece yönetim kurulu üzerindeki ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik bir başvuru" ifadelerini kullandı.