‘Nuri Şahin bizi kullandı’

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, teknik direktör konusuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Spor Arena'ya konuşan Öztürk, Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin'le ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Nuri Şahin ve menajeri kendi reklamını yapmak istediği için bizi kullandı. Nuri hoca çok kaliteli, gururla alkışladığımız birisi. 19 takımdan birisinin hocası, hatta hoca da değil bildiğim kadarıyla. Futbolcu lisansı ile orada duruyor. Daha pro-lisansı çıkmadı. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanmış, özdeşleşmiş kişiler varken olmaz. Nuri hoca daha ham, belki 3 veya 5 sene sonra olacak. 5 tane maç kazanma ile hoca olunmuyor" dedi