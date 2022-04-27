‘Okan Buruk bizi şampiyon yapar

SABAH Spor'da 21 Nisan'da yayınlanan, G.Saray'da üyelerin de hareketlenmesine neden oldu. Başkan adaylarından Metin Öztürk'ünvurgusunun arkasında Okan Buruk'un yer aldığı öğrenilirken, şampiyonluk apoletli teknik adam da sayfalarımızdaki röportajında yeşil ışık yaktı.diyen Buruk, Metin Öztürk'ün düzenlediği iftar programının da ana gündemiydi.Katılan isimler, Okan Buruk'un teknik adam olarak dönüşünün camiayı yeniden hareketlendireceği konusunda hemfikir olurken Öztürk'e direkt seslenen isimler,diyerek Okan Buruk hamlesine destek oldu. Buruk, altyapısından yetiştiği G.Saray'da 306 kez forma giymişti...OKAN Buruk'un 21 Nisan'da SABAH Spor'a verdiği röportaj Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Okan Buruk, "Maddi ve manevi bir talebim olmadan Galatasaray'da görev almaya hazırım" demişti.BAŞKAN adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, kulübün sorunlarının dışarıdan para aktarılarak çözülemeyeceğini söyledi.diyerek kasa kolaylığı sistemini eleştirdi. Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın kasasına dışarıdan, emin olun bir ay sonra kalmaz. Başarıyı satın almayacağız, başarıyı paraya çevireceğiz" ifadelerini kullandı.