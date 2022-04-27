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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Okan Buruk bizi şampiyon yapar

SUAT UMURHAN
‘Okan Buruk bizi şampiyon yapar

G.Saraylı üyeler, Metin Öztürk’ün teknik direktör adayı Okan Buruk’u ‘doğru karar’ olarak gösterdi. 48 yaşındaki hocanın SABAH Spor’daki sözleri başkana hatırlatılıp “Bizi şampiyon yapar” yorumlarında bulunuldu

SABAH Spor'da 21 Nisan'da yayınlanan Okan Buruk röportajı, G.Saray'da üyelerin de hareketlenmesine neden oldu. Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün 'yerli teknik adam' vurgusunun arkasında Okan Buruk'un yer aldığı öğrenilirken, şampiyonluk apoletli teknik adam da sayfalarımızdaki röportajında yeşil ışık yaktı. "Bu saatten sonra en büyük mutluluk G.Saray Teknik Direktörlüğü" diyen Buruk, Metin Öztürk'ün düzenlediği iftar programının da ana gündemiydi.

G.SARAY'DA 306 KEZ FORMA GİYDİ
Katılan isimler, Okan Buruk'un teknik adam olarak dönüşünün camiayı yeniden hareketlendireceği konusunda hemfikir olurken Öztürk'e direkt seslenen isimler, "Okan Buruk bize şampiyonluğu getirir. Takım yeniden kendine gelir. Yapılacak transferlerle birlikte takım da toparlanıp şampiyonluğa ilerler" diyerek Okan Buruk hamlesine destek oldu. Buruk, altyapısından yetiştiği G.Saray'da 306 kez forma giymişti...

OLAY YARATAN RÖPORTAJ
OKAN Buruk'un 21 Nisan'da SABAH Spor'a verdiği röportaj Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Okan Buruk, "Maddi ve manevi bir talebim olmadan Galatasaray'da görev almaya hazırım" demişti.

'BAŞARIYI PARAYLA SATIN ALMAYACAĞIZ'
BAŞKAN adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, kulübün sorunlarının dışarıdan para aktarılarak çözülemeyeceğini söyledi. "Parayla başarıyı satın almaya kalkarsak bugün geldiğimiz hüsran dolu günlere çok çabuk döneriz" diyerek kasa kolaylığı sistemini eleştirdi. Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın kasasına dışarıdan 100 milyon dolar getirin, emin olun bir ay sonra kalmaz. Başarıyı satın almayacağız, başarıyı paraya çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

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