"Okan Buruk bizi şampiyon yapar"

G.SARAY'DA 306 KEZ FORMA GİYDİ

Katılan isimler, Okan Buruk'un teknik adam olarak dönüşünün camiayı yeniden hareketlendireceği konusunda hemfikir olurken Öztürk'e direkt seslenen isimler, "Okan Buruk bize şampiyonluğu getirir. Takım yeniden kendine gelir. Yapılacak transferlerle birlikte takım da toparlanıp şampiyonluğa ilerler" diyerek Okan Buruk hamlesine destek oldu. Buruk, altyapısından yetiştiği G.Saray'da 306 kez forma giymişti...