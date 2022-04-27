Paşa küllerinden doğdu

İlk yarıyı 15 puanla düşme hattında tamamladıktan sonra yeniden yapılanmaya giden lacivert-beyazlılar, müthiş bir çıkış yakaladı. Başrolde ise teknik direktör Sami Uğurlu ve Kongolu golcü Muleka vardı
BEŞ a y d ır Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla geçen Kasımpaşa, kötü başladığı ligde son derece iyi bir noktaya geldi. İlk yarıda sadece 3 galibiyet alabilen lacivert-beyazlılar, aralık ayında yeniden yapılanmaya giderken 18. haftada Sami Uğurlu'nun takımın başına geçici antrenör sıfatıyla getirilmesi dönüm noktası oldu. Uğurlu, Kasımpaşaile 17 maçta toplaması gereken 51 puanın36'sını elde etti. %70'lik başarı oranıyakalayan genç çalıştırıcı, 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 2.12 puan ortalaması tutturdu. Bu sonuçların ardından ekibini 11. sıraya kadar çıkardı. Kasımpaşa'da en dikkat çekici performansı ise devre arasında kiralanan Jackson Muleka sergiledi. 37 şutun 20'sini kaleye isabet ettiren 22 yaşındaki Kongolu futbolcu, 11'inde tabelayı değiştirdi. Ayrıca 3 de asist yaptı.